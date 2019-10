Om 9.30 uur klonk het startschot van de 44e marathon van Amsterdam. Abdi Nageeye is een van de kanshebbers en wil als eerste Nederlander sinds Gerard Nijboer in 1980 winnen in de hoofdstad. Volg de marathon in dit liveblog.

44e editie TCS Amsterdam Marathon

17.000 deelnemers, 140 nationaliteiten

Parcoursrecord: 2.04.06 uur

Abdi Nageeye gaat voor winst

Omstandigheden zijn ideaal TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · 30,7 km - De laatste haas stapt uit. De kopgroep is nu op zichzelf aangewezen. Ook de haas die bij Nageeye liep, moet de Nederlander nu laten gaan. TCS Amsterdam Marathon · 30 km - De kopgroep passeert het tussenpunt op 30 kilometer in 1.29.05, tien seconden langzamer dan vorig jaar. Dat betekent dat een tijd van 2 uur en 5 minuten nog steeds heel goed mogelijk is. TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · 29 km - Eén van de hazen laat zich terugzakken om Nageeye bij te kunnen staan. TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · 28 km - Nageeye blijft soepel lopen. De 30-jarige atleet stort niet in, maar de kopgroep gaat simpelweg iets te snel voor hem. TCS Amsterdam Marathon · 27 km - De kopgroep dunt wat uit en bestaat nu nog uit negen lopers. TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · 25 km - Nageeye heeft gezelschap gekregen van Nicholas Rotich. De Nederlander laat de achterstand op de eerste groep niet veel verder oplopen en heeft de koplopers nog in het vizier. TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · 21 km - Het lijkt erop dat Nageeye de kopgroep nu echt moet laten lopen. Het gat wordt stukje bij beetje groter. TCS Amsterdam Marathon · 20,6 km - Nageeye loopt een paar meter achter de kopgroep. TCS Amsterdam Marathon · 20 km - De kopgroep passeert het tussenpunt na 20 kilometer in een tijd van 59.48 minuten. TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · Ervaren marathonloper Michel Butter loopt vandaag niet voor zichzelf. Hij fungeert als haas voor onder anderen Frank Futselaar die voor een NK-medaille gaat. De Amsterdam Marathon geldt ook als Nederlands kampioenschap. TCS Amsterdam Marathon · 15 km - De kopgroep met Nageeye legt de eerste 15 kilometer af in 44.36 minuten. TCS Amsterdam Marathon · De snelste Nederlandse vrouw loopt bijna drie minuten achter de kopgroep. Bo Ummels komt in een tijd van 35.38 minuten door bij het tussenpunt op 10 kilometer. TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · 10 km - De eerste lopers passeren het tussenpunt op 10 kilometer in een tijd van 29.27 minuten. Af en toe moet Nageeye even een gaatje laten, maar de Nederlander sluit toch telkens weer aan bij de kopgroep. TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · 4,5 km - Er is een kopgroep gevormd met daarin de Nederlands recordhouder Nageeye. Hij loopt wel achterin de voorste groep. TCS Amsterdam Marathon · TCS Amsterdam Marathon · 1 km - De lopers zijn onderweg. Abdi Nageeye zal straks meegaan in de kopgroep. Hij kan de eerste Nederlandse winnaar worden sinds Gerard Nijboer in 1980 de Amsterdam Marathon op zijn naam schreef. Hij deed dat toen in een tijd van 2 uur 9 minuten en 1 seconde. TCS Amsterdam Marathon · Start! Het startschot klinkt in het Olympisch Stadion. De marathonlopers zijn onderweg. TCS Amsterdam Marathon · Nageeye vol zelfvertrouwen

Abdi Nageeye zal net als eerder dit jaar in Rotterdam in de kopgroep meegaan bij de TCS Amsterdam Marathon. In Rotterdam werd hij uiteindelijk vierde in een dik nieuw Nederlands record van 2.06.18. "Natuurlijk denk ik ook aan een goede tijd, maar dat komt vanzelf wel als je meedoet om het podium of zelfs om de winst", zegt de 30-jarige atleet bij de persconferentie in het Rijksmuseum. Nageeye zal onder andere de Ethiopiërs Solomon Deksisa en Tadu Abate met zich meekrijgen. Hun landgenoot Ayele Abshero, met een persoonlijk record van 2.04.23 de snelste man die in het Olympisch Stadion aan de start zou staan, is er niet bij. Hij ligt door een voedselvergiftiging met koorts op bed en heeft zich afgemeld. TCS Amsterdam Marathon · Nageeye wil meedoen voor het podium

"Ik wil meedoen voor het podium, voor de overwinning", blikt Abdi Nageeye op de NOS vooruit op de TCS Amsterdam Marathon die over een half uur van start gaat. "Vroeger dacht ik: misschien ga ik ooit 2 uur en 6 minuten lopen op de marathon. Tegenwoordig denk ik onbegrensd. Het is fijn om te weten dat je steeds harder kunt lopen. En ik wil nog tien jaar hard lopen. Met 35, 36 jaar ben je pas op je best", verwijst de Nederlands recorhouder naar trainingspartner Kipchoge, de houder van het officiële wereldrecord (2.01.39) die vorige week in een perfect georkestreerde race in Wenen als eerste onder de twee uur dook (1.59.40).