PSV-trainer Mark van Bommel neemt het Nick Viergever en Jorrit Hendrix kwalijk dat ze zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht rood kregen. Met negen tegen elf kon PSV weinig meer inbrengen tegen de Utrechters, die van 1-0 uitliepen naar een 3-0-overwinning.

"We gaven de wedstrijd zelf weg door twee domme rode kaarten", zei Van Bommel na afloop in Stadion Galgenwaard tegen FOX Sports.

Zowel Viergever (68e minuut) als Hendrix (75e minuut) kreeg rood na een harde tackle én na inmenging van de VAR. Scheidsrechter Danny Makkelie hoefde de beelden maar kort te zien om alsnog de rode kaart te trekken.

"Ik de overtredingen nog niet teruggezien, maar als een scheidsrechter zo snel en zo overtuigend rood trekt dan zegt dat wel wat. Misschien is dom niet helemaal het juiste woord, maar als je 1-0 achter staat moet je geen rode kaart krijgen. Dat neem ik ze zeker kwalijk, het zijn twee ervaren jongens. Al pakken ze niet expres rood. Ik vind ook niet dat ze hun hoofd verloren, maar het mag gewoon niet gebeuren."

Scheidsrechter Danny Makkelie toont Nick Viergever de rode kaart. (Foto: Pro Shots)

'Rond de 1-0 hadden we een goede fase'

Van Bommel ziet de rode kaarten ook als voorname oorzaak voor de nederlaag van PSV in Utrecht, al kwam de thuisclub kort na rust met elf tegen elf al op voorsprong. Viergever veranderde een afstandsschot van Sander van der Streek van richting, waardoor doelman Jeroen Zoet kansloos was.

"Rond de 1-0 hadden we een goede fase", zei Van Bommel. "Wij konden ook scoren. Er was nog niets aan de hand, maar dan moet je wel in de wedstrijd blijven."

"Met tien tegen elf geloofde ik er ook nog in en zelfs met negen man hebben we druk gezet. Wat dat betreft kan ik de jongens niets verwijten. Iedereen heeft tot het einde gevochten, maar met twee man minder is dat wel een stuk moeilijker."

Jorrit Hendrix druipt af in Stadion Galgenwaard. (Foto: Pro Shots)

Viergever en Hendrix missen hoogstwaarschijnlijk duel met AZ

Door goals van Adam Maher en Sean Klaiber werd het pijnlijker voor PSV, dat volgende week in de thuiswedstrijd tegen AZ gehavend zal zijn door de 'rode' avond in Utrecht. Hoogstwaarschijnlijk worden Viergever en Hendrix namelijk geschorst, waardoor ze niet beschikbaar zijn tegen de Alkmaarders. De tuchtcommissie van de KNVB buigt zich maandag over de kaarten.

Komende donderdag kunnen Viergever en Hendrix wel gewoon in actie komen. PSV speelt dan in de Europa League thuis tegen LASK Linz. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 21.00 uur.

