PSV heeft zaterdag op bezoek bij FC Utrecht een ruime nederlaag geleden in de strijd om de titel in de Eredivisie. De ploeg van trainer Mark van Bommel ging met 3-0 onderuit en beëindigde de wedstrijd met negen man na rood voor Nick Viergever en Jorrit Hendrix.

Halverwege was de stand nog 0-0, waarna FC Utrecht via een doelpunt van Sander van de Streek op een 1-0-voorsprong kwam. Op dat moment was het nog elf tegen elf. Viergever en Hendrix kregen van scheidsrechter Danny Makkelie vervolgens direct rood vanwege harde overtredingen.

Met twee man meer kwam FC Utrecht niet meer in de problemen. Sterker, door treffers van Adam Maher en Sean Klaiber liep de thuisploeg in de slotfase uit naar 3-0.

Eerder op zaterdagavond won Ajax wel op bezoek bij RKC Waalwijk. De Amsterdammers boekten een zwaarbevochten 1-2-overwinning, waardoor ze nu drie punten voorsprong hebben op de Eindhovenaren, die donderdag in de Europa League thuis tegen LASK Linz spelen. FC Utrecht is de nummer zes van de Eredivisie, met negen punten minder dan Ajax.

Vreugde bij FC Utrecht na de schitterende 2-0 van Adam Maher. (Foto: Pro Shots)

Applaus van thuispubliek voor Ihattaren

FC Utrecht tegen PSV was een wedstrijd met twee gezichten, want voor rust waren er weinig hoogtepunten in Stadion Galgenwaard. Het applaus voor Mohamed Ihattaren in de 24e minuut was wel een bijzonder moment. De middenvelder van PSV, die met rugnummer 24 speelt, kreeg op dat moment steun van het Utrechtse publiek omdat zijn vader ruim twee weken geleden is overleden.

In de tweede helft kregen beide ploegen wel de nodige kansen, met de 1-0 van FC Utrecht in de 49e minuut tot gevolg. Van de Streek, die in de aanval was gestart, haalde van grote afstand uit. Het schot leek een makkelijke prooi te worden voor Jeroen Zoet, maar doordat Viergever de bal van richting veranderde, was de PSV-keeper kansloos.

Door de 1-0-achterstand ging PSV nadrukkelijker op zoek naar een goal. Donyell Malen kreeg een goede kans, maar scoorde niet.

Danny Makkelie gaf beide rode kaarten na inmenging van de VAR (Foto: Pro Shots)

PSV kreeg twee keer eerder twee keer rood

De rode kaart van Viergever in de 68e minuut veranderde het spelbeeld weer. De verdediger raakte Bart Ramselaar hard op diens enkel en zag de gele kaart van Makkelie na inmenging van de VAR omgezet worden in rood.

Zeven minuten later werd het nog erger voor PSV. Ook Hendrix raakte een tegenstander hard en kreeg - opnieuw na inmenging van de VAR - rood. Het was de derde keer dat PSV een Eredivisie-wedstrijd met negen spelers uit moest spelen, na PSV-NEC in 2009 (Danko Lazovic en Edison Méndez) en PSV-Ajax in 1998 (Wim Jonk en Ernest Faber).

Met negen tegen elf viel er geen eer meer te behalen voor PSV. Adam Maher, oud-speler van de Eindhovenaren, zorgde nog wel voor een hoogtepunt door acht minuten voor tijd op schitterende wijze 2-0 te maken. Hij schoot van grote afstand fraai binnen.

In de extra tijd maakte Klaiber de 3-0 en was het feest compleet voor FC Utrecht, dat na zeven jaar weer eens te sterk was voor PSV in de Eredivisie.

FC Utrecht vierde de zege met de supporters. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie