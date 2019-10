Trainer Erik ten Hag is niet te spreken over de instelling van Ajax in de eerste helft in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. De Amsterdammers knokten zich zaterdag na een 0-0-ruststand naar een 1-2-zege in het Mandemakers Stadion en daar mochten ze niet ontevreden over zijn.

"De eerste helft leek nergens op en dat heeft alles met houding en mentaliteit te maken", vertelde Ten Hag voor de camera van FOX Sports. "Er was geen organisatie en geen energie. De spelers wilden het op 80 procent doen."

Ten Hag baalde er vooral van dat zijn spelers de afspraken niet nakwamen. "We hadden elf bv'tjes in de eerste helft", zei hij treffend. "Echt, het was heel matig."

De zwakke eerste helft zorgde voor boosheid bij Ten Hag in de rust. "Halverwege hebben we het weer neergezet. Ik zag gelukkig een goed Ajax in de eerste fase na rust. De ploeg wilde nu wel vechten, maar dan moet je de wedstrijd wel killen."

Ajax vierde de zege in Waalwijk met de meegereisde supporters. (Foto: Pro Shots)

'In de slotfase zat er strijdlust in de ploeg'

Ten Hag doelde daarmee op de fase na de 0-1 van Dusan Tadic in de eerste minuut van de eerste helft. Ajax kon 0-2 maken, maar het was de hekkensluiter van de Eredivisie die via Saïd Bakari weer op gelijke hoogte kwam.

Quincy Promes maakte een kwartier voor tijd de winnende goal voor Ajax, al kreeg RKC in de slotfase nog een aantal flinke kansen. Dat een nieuwe Waalwijkse gelijkmaker uitbleef was volgens Ten Hag het gevolg van de verbeterde instelling bij zijn ploeg.

"In de slotfase werd het allemaal wat opportunistischer en dan kan een bal verkeerd vallen. Maar er zat in die minuten zo veel strijdlust in de ploeg dat dat niet gebeurde. Daar moet ik de spelers een compliment voor maken. Verder was het niet heel goed."

De wedstrijd van Ajax tegen RKC was het begin van een belangrijke week voor de ploeg van Ten Hag. De Amsterdammers vervolgen woensdag de groepsfase van de Champions League met een thuiswedstrijd tegen Chelsea, waarna ze volgende week zondag thuis de Klassieker spelen tegen Feyenoord.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie