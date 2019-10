Andy Murray heeft zaterdag voor het eerst sinds maart 2017 de finale van een ATP-toernooi bereikt. De 32-jarige Brit was in de halve eindstrijd in Antwerpen te sterk voor Ugo Humbert.

Murray won in drie sets (3-6, 7-5 en 6-2) van de Franse nummer zeventig van de wereld. In de eindstrijd in de Belgische stad is drievoudig Grand Slam-winnaar Stan Wawrinka de tegenstander.

Murray won eveneens drie Grand Slam-toernooien en was 41 weken de nummer één van de wereld. Door een slepende heupblessure leek zijn loopbaan al zo goed als voorbij, maar nu lonkt er in Antwerpen dus toch weer een ATP-titel.

De vorige keer dat Wawrinka in een ATP-finale stond was begin dit jaar bij het ABN Amro-toernooi in Rotterdam en toen verloor hij van Gaël Monfils. De Zwitserse nummer achttien van de wereldranglijst, die twee jaar ouder is dan Murray, won zaterdag in Antwerpen overtuigend (6-3 en 6-2) van de Italiaan Jannik Sinner.

Laatste titel Murray was in Dubai

De vorige ATP-finale van Murray was tweeënhalf jaar geleden in Dubai, waar hij ook de titel veroverde. Na een zware heupoperatie won hij vorige maand in het Chinese Zhuhai pas zijn eerste enkelpartij op ATP-niveau in 2019.

Murray haalde daarna ook nog de kwartfinales in Peking en kan er zondag voor zorgen dat hij het kalenderjaar met een toernooizege afsluit. De finale tussen Murray en Wawrinka begint om 16.00 uur.