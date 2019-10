Mathieu van der Poel rijdt begin november pas zijn eerste wedstrijd van het veldritseizoen. De regerend wereldkampioen heeft iets langer nodig om zich voor te bereiden dan hij aanvankelijk dacht.

Van der Poel zou op 22 oktober zijn rentree maken als veldrijder in de Nacht van Woerden. De 24-jarige Brabander laat die wedstrijd alsnog schieten en gaat ook niet van start in de Koppenbergcross van 1 november. Hij rijdt twee dagen later wel de Superprestige-cross in Ruddervoorde en dat is zijn eerste cross van dit seizoen.

"Mathieu is goed uit zijn rustperiode na het wegseizoen gekomen, al heeft die iets langer geduurd dan gepland. Hij is nu weer aan het trainen", zegt Christoph Roodhooft, teammanager van Van der Poels ploeg Corendon-Circus, zaterdag tegen Sporza.

Van de Poel sloot zijn seizoen op de weg pas eind vorige maand af bij de WK in Yorkshire. Hij kende een zeer succesvol jaar met als hoogtepunt zijn winst in de Amstel Gold Race in april.

In februari 2019 werd Mathieu van der Poel voor de twee keer wereldkampioen veldrijden. (Foto: Pro Shots)

'Het is een beetje vervelend voor de organisatie'

In het veldrijden is Van der Poel nog veel dominanter dan op de weg. Hij wordt gezien als de beste veldrijder ter wereld en dus is het voor de organisatie van de Nacht van Woerden een tegenvaller dat hij daar toch niet zal starten.

"Het is een beetje vervelend voor de organisatie", beseft Roodhooft. "Maar we hebben het altijd onder voorbehoud gehouden en de knoop is nu doorgehakt: Matthieu start daar niet."

Vorig seizoen won Van der Poel liefst 32 van de 34 veldritten waarin hij van start ging, terwijl hij behalve op de weg ook nog als mountainbiker actief is. In 2020 wil hij als mountainbiker olympisch kampioen worden bij de Spelen in Tokio.