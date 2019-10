Bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft vrijdag de 28-koppige voorselectie voor het WK handbal in Japan bekendgemaakt. Bekende namen als Lois Abbingh, Estavana Polman en Tess Wester maken uiteraard deel uit van het keurkorps.

Opvallendste namen in de voorselectie zijn Michelle Goos van het Duitse Neckarsulmer SU, Annick Lipman van het Noorse Byasen Trondheim en Yara ten Holte van het Duitse Borussia Dortmund.

Het drietal werd nog niet opgeroepen door Mayonnade, die in februari Helle Thomsen opvolgde.

Angela Steenbakkers, die twee jaar geleden met Oranje actief was op het WK in Duitsland, staat niet op de 28-koppige lijst. Begin november wordt bekendgemaakt welke achttien speelsters een plek krijgen in de definitieve WK-selectie.

Twee jaar geleden in Duitsland pakte Oranje WK-brons. (Foto: Getty Images)

Nederland treft Noorwegen in groepsfase

Het WK in Japan begint op 30 november en 15 december is de eindstrijd. Oranje is ingedeeld in groep A met Angola, Cuba, Servië en Noorwegen, dat vier jaar geleden wereldkampioen werd. Alle duels in deze poule worden in Kumamoto gespeeld.

De eerste drie landen uit de vier poules plaatsen zich voor de hoofdronde en uit die hoofdronde blijven de vier halvefinalisten over.

De beste prestatie van Oranje op een WK is zilver vier jaar geleden in Denemarken. Twee jaar geleden in Duitsland veroverde Oranje WK-brons en vorig jaar op de EK in Frankrijk eindigde het eveneens als derde.

Als Oranje in Japan wereldkampioen wordt, plaatst de ploeg van Mayonnade zich voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Nederland kan ook nog via een olympisch kwalificatietoernooi (OKT) een ticket pakken.