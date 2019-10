PSV kan zaterdag in het uitduel met FC Utrecht beschikken over Jeroen Zoet en Mohamed Ihattaren. De doelman is hersteld van een blessure en de middenvelder ontbrak een tijdje vanwege het overlijden van zijn vader.

Zoet miste door de kwetsuur de Europa League-wedstrijd tegen Rosenborg (1-4-winst) en het Eredivisie-duel met VVV-Venlo (4-1-winst). Hij was bovendien de afgelopen interlandperiode niet beschikbaar voor Oranje.

Robbin Ruiter was tegen Rosenborg en VVV de vervanger van Zoet, terwijl Lars Unnerstall plaats moest nemen op de reservebank. Trainer Mark van Bommel gaf toen aan dat Ruiter voorlopig zijn tweede keuze is.

Ihattaren behoorde tegen VVV niet tot de wedstrijdselectie. Hij was toen niet in staat om te spelen omdat zijn ernstig zieke vader diezelfde ochtend was overleden.

"Met Mo’tje gaat het goed. Heel goed zelfs. Ik vind het knap hoe hij met alles omgaat als zeventienjarige", zei Van Bommel vrijdag op zijn persconferentie.

"Het trainen zorgt voor afleiding, maar als hij soms liever thuis wil zijn dan mag hij dat. Dat heb ik hem direct verteld. De groep is er voor hem en hij is morgen inzetbaar."

'Kampioenschap speelt pas in laatste fase van seizoen'

PSV gaat samen met Ajax na negen speelrondes aan kop in de Eredivisie. De Eindhovenaren bezetten echter de tweede plaats omdat het doelsaldo minder is dan dat van de Amsterdammers.

“Het zijn heel belangrijke wedstrijden die je allemaal moet winnen, maar het kampioenschap speelt pas in de laatste fase van het seizoen", vertelde Van Bommel.

"Als speler dacht ik ook niet bij de eerste wedstrijd: deze gaat erom. En ook niet bij de twaalfde. Ik wilde wel altijd winnen, maar verder kijken dan de eerstvolgende wedstrijd heeft absoluut geen zin."

Door de terugkeer van Zoet en Ihattaren mist Van Bommel tegen FC Utrecht alleen aanvaller Sam Lammers, die al geruime tijd aan de kant staat vanwege een zware knieblessure.

De wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV begint zaterdag om 20.45 uur in Stadion Galgenwaard en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Jochem Kamphuis fungeert als videoscheidsrechter (VAR).

