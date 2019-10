De NK wielrennen wordt volgend jaar op en rond de Drentse VAM-berg gehouden, zo heeft de Nederlandse wielerunie donderdag bekendgemaakt.

De VAM-berg is gelegen op een voormalige vuilnisbelt in de plaats Wijster. In 2018 werd een geasfalteerd pad aangelegd op de berg, die stijgingspercentages van 10 procent als uitschieters heeft.

Het peloton moet enkele rondes van 14,7 kilometer afleggen met steeds twee keer een beklimming van de VAM-berg. De finish ligt op de top.

Het is voor het eerst sinds Emmen in 2015 dat de NK verreden wordt in Drenthe. Bij de afgelopen vier edities werden het Zuid-Hollandse Ouddorp, het Gelderse Montferland, het Brabantse Hoogerheide en het Gelderse Ede aangedaan.

'Het is een attractief en selectief parcours'

Thorwald Veneberg, algemeen directeur van de KNWU, is blij met de keuze voor de VAM-berg en rekent op spectaculaire koersen. "De omgeving en de 'Col du VAM' leent zich voor een waar wielerspektakel en een attractief en selectief parcours met de nodige hoogtemeters", aldus Veneberg.

De NK 2020 wordt op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni gehouden en Deceuninck-Quick-Step-sprinter Fabio Jakobsen is titelverdediger. Bij de vrouwen veroverde Lorena Wiebes in 2019 de rood-wit-blauwe trui.