Eddy Merckx ligt in het ziekenhuis na een valpartij zondag met zijn fiets. De 74-jarige vijfvoudig Tour de France-winnaar heeft een flinke hoofdwond.

Merckx kwam ten val tijdens een fietstocht met vrienden. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in het Belgische Dendermonde.

Omdat de Belg een pacemaker heeft, willen de doktoren geen risico nemen en wordt hij maandag verder onderzocht. Het is onduidelijk wanneer Merckx het ziekenhuis mag verlaten.

Vijftig jaar geleden won Merckx de Tour voor het eerst en mede vanwege dat jubileum was de Grand Départ dit jaar in Brussel. Hij was zelf uiteraard ook aanwezig in de Belgische hoofdstad.

Merckx deelt record met Anquetil, Hinault en Indurain

Behalve in 1969 won Merckx, die gezien wordt als een van de beste wielrenners aller tijden, de Tour in 1970, 1971, 1972 en 1974. Hij deelt het record van vijf eindzeges met Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain. Merckx heeft ook het recordaantal etappezeges (34) in de Tour op zijn naam staan.

Merckx pakte ook nog eens vijf keer de eindzege in de Giro d'Italia (1968, 1970, 1972, 1973 en 1974) en hij was in 1973 de sterkste in de Vuelta a España.