Hensley Meulens keert voor de Premier12 terug als bondscoach van de Nederlandse honkballers. Hij is de vervanger van Evert-Jan 't Hoen, onder wie 'Team Kingdom of the Netherlands' afgelopen zomer het EK en het World Port Tournament won.

De 52-jarige Meulens, geboren Curaçaoënaar, was vier jaar geleden ook bondscoach van Oranje tijdens de eerste editie van de Premier12, het toernooi waaraan de twaalf beste landen van de wereld meedoen, en de voorbije twee World Baseball Classics.

Aan de technische staf zijn ten opzichte van het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT) van september in Italië, waarop Oranje een ticket misliep voor de Spelen van volgend jaar in Tokio, ook oud-Major League All-Star Andruw Jones en Hall of Famer Bert Blyleven toegevoegd.

Nederland is voor de Premier12 op vier plaatsen gewijzigd in vergelijking met de ploeg die actief was op het OKT en daarnaast zijn vier nieuwe spelers toegevoegd. De twee meest opvallende nieuwe namen in de selectie zijn die van de Arubaanse toptalenten Chadwick Tromp en Ray-Patrick Didder.

Tromp (24, catcher) speelde dit seizoen voor Cincinnati Reds in de Minor League, het niveau onder de Major League. Didder (25, korte stop) mocht in de voorbereiding op dit seizoen al uitkomen in de hoofdmacht van Atlanta Braves in de Major League.

Didder debuteert in selectie van Oranje

Didder debuteert in de selectie van Oranje. Dat geldt ook voor de werpers Orsen Josephina en Franklin van Gurp. Jim Ploeger, Gianfranco Wawoe en Jair Jurrjens maken juist hun rentree. Dit trio was er in 2015 ook al bij tijdens de Premier12.

Meulens, die dit jaar bench coach was van manager Bruce Bochy bij de San Francisco Giants, heeft als doel minimaal de achtste plaats van vier jaar geleden te evenaren op de Premier12, waarop geen ticket valt te verdienen voor de Spelen van volgend jaar in Tokio.

Nederland, de nummer acht op de wereldranglijst, moet het vanaf 2 november in Guadalajara in Groep A opnemen tegen de Verenigde Staten (tweede op de WBSC-ranking), de Dominicaanse Republiek (twaalfde) en thuisland Mexico (zesde).

Oranje krijgt vervolgens in maart de laatste kans om zich te plaatsen voor de Spelen. Zes landen uit verschillende continenten spelen dan tegen elkaar voor slechts één deelnamebewijs.