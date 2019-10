Niet alleen voor het Nederlands elftal, maar ook voor Luuk de Jong zelf was zijn doelpunt in de EK-kwalificatiewedstrijd donderdag tegen Noord-Ierland (3-1-winst) een bevrijding. De 'pinchhitter' van Oranje snakte naar een goal, nadat hij nog niet scoorde voor zijn nieuwe club Sevilla.

"Het werd weleens tijd dat ik ging scoren", zei De Jong met een glimlach in De Kuip. "Dit voelt heerlijk. Als je een tijd niet scoort, dan weet je dat erover gesproken wordt. Natuurlijk wil je dan zo snel mogelijk een goal maken. Dit is een opsteker."

De 29-jarige De Jong, die in de extra tijd 2-1 maakte, heeft er inmiddels zeven wedstrijden (585 minuten) zonder doelpunt opzitten bij Sevilla. Afgelopen zondag kreeg hij tegen FC Barcelona een paar grote kansen, maar nog altijd ging de bal er niet in.

"Ik had er wel drie kunnen maken tegen Barcelona, maar laten we het daar maar niet over hebben", aldus De Jong. "Al zegt het feit dat ik die kansen kreeg ook iets positiefs, want ik stond wel op de goede plek."

"Voor mijn gevoel speelde ik de afgelopen weken bij Sevilla ook niet slecht, alleen ging de bal er niet in. Soms zit ik in zo’n fase en dan moet ik keihard knokken en hopen dat de ommekeer komt, zoals nu bij Oranje. Ik zet dit graag door bij Sevilla."

'Ik besef wat mijn rol is bij Oranje'

Opvallend is dat De Jong, na zijn droogte in Spanje, donderdag maar een paar minuten nodig had om te scoren in het Oranje-shirt. De spits kwam in de 78e minuut in het veld, toen Josh Magennis net de 0-1 had gemaakt voor de Noord-Ieren.

Memphis tekende voor de 1-1 en de 3-1 en tussendoor tikte de De Jong in twee instanties een voorzet binnen. "Ik kon de bal gelukkig net binnenhouden en vervolgens alsnog binnenwerken", keek hij terug op zijn goal in de extra tijd.

"In die fase werd bijna elke bal voorgegeven en dat is lekker voor een speler als ik. Ik hoefde er alleen maar voor te zorgen dat ik steeds op het juiste moment voor het doel opdook."

Vreugde bij Oranje na de 2-1 van Luuk de Jong. (Foto: Pro Shots)

'Natuurlijk wil ik graag zo veel mogelijk spelen'

De Jong zit speciaal voor de rol als pinchhitter bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman, nadat hij jarenlang de vaste spits was bij PSV en ook bij Sevilla steeds mag starten.

"Natuurlijk wil ik graag zo veel mogelijk spelen, maar ik besef wat mijn rol is bij Oranje. Daar heb ik met de bondscoach goed over gesproken. Soms is er nou eenmaal een ander plan nodig om een wedstrijd te winnen. Dat plan ben ik en het heeft gewerkt."

De goal van De Jong was zijn vijfde treffer in 21 interlands voor Oranje, dat zondag weer in actie kom in de EK-kwalificatie. De ploeg van Koeman speelt dan om 18.00 uur in Minsk tegen Wit-Rusland.

Volgende maand worden de laatste groepswedstrijden gespeeld, op 16 november uit tegen Noord-Ierland en op 19 november thuis tegen Estland.