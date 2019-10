Ryan Thomas is verguld met zijn langverwachte eerste minuten in het shirt van PSV. De Nieuw-Zeelander werd vorig jaar zomer al overgenomen van PEC Zwolle, maar liep direct een zware knieblessure op.

"Het was een moeilijk jaar, maar gelukkig heb ik mijn debuut nu gemaakt voor de eigen fans. Dat we ook nog gewonnen hebben, is helemaal mooi", aldus Thomas bij FOX Sports na de 4-1-zege op VVV-Venlo.

"Ik liep mijn blessure vorig jaar al na twee trainingen op. Het was moeilijk om sindsdien te moeten toekijken, maar ik heb me dankzij mijn medespelers en de trainer altijd onderdeel van het team gevoeld."

Thomas, voor wie PSV zo'n 2,75 miljoen euro betaalde, zat in de afgelopen weken tegen Ajax, FC Groningen en PEC Zwolle al bij de selectie, maar kreeg toen nog geen speeltijd van trainer Mark van Bommel.

Tegen VVV viel hij bij een 3-1-stand in de slotminuten in voor Érick Gutiérrez. Vlak na de entree van de middenvelder bepaalde ploeggenoot Donyell Malen de eindstand op 4-1.

Ryan Thomas in het shirt van PSV. (Foto: Pro Shots)

'Eerdere blessures maakten het zwaarder'

De 24-jarige Thomas kijkt terug op een moeilijke revalidatieperiode, maar is wel blij dat hij er de tijd voor heeft genomen. Hij had in het verleden al vaker knieproblemen.

"Het was een lange en eenzame tijd van dertien of veertien maanden, maar ik ben blij dat ik nu terug ben", aldus de international van Nieuw-Zeeland. "Mijn eerdere blessures maakten het zwaarder, maar ik had het niet op een andere manier willen doen. Ik ben nu fitter en sterker dan ooit."

Met de zege op VVV, die pas in de tweede helft tot stand kwam, hield PSV gelijke tred met koploper Ajax. De Amsterdammers blijven de concurrent uit Eindhoven op doelsaldo voor.

Na de interlandperiode gaat PSV volgende week zaterdag op bezoek bij FC Utrecht (aftrap 20.45 uur). Vijf dagen later komt het Oostenrijkse LASK naar het Philips Stadion in de Europa League.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie