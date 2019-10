Sifan Hassan schreef in Doha geschiedenis door als eerste atlete ooit wereldkampioen te worden op de 1.500 meter én de 10.000 meter, maar op de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio gaat ze waarschijnlijk niet voor die bijzondere combinatie.

De 26-jarige Hassan heeft de luxe dat ze op drie afstanden - de 10.000 meter, de 5.000 meter en de 1.500 meter - tot de absolute wereldtop behoort. Omdat drie afstanden lopen te zwaar is, wil ze ook in Tokio voor twee keer goud gaan, maar zoals het er nu naar uitziet zal dat niet op de 1.500 meter zijn.

In Doha verkoos Hassan de 1.500 meter nog boven de 5.000 meter, omdat ze die afstand het leukst vindt. "Ik wilde op deze WK ook genieten van mijn sport en dus liep ik de 1.500 meter. Maar daar heb ik wel een risico mee genomen", vertelde ze zondag in het hotel van de Nederlandse WK-ploeg in Doha.

"Vooraf voelde ik me niet helemaal zeker over de kansen om te winnen op de 1.500 meter. In Tokio zal dat anders zijn. Daar doe ik niet wat ik het leukst vind, maar kies ik de afstanden waarop ik de grootste kans heb om te winnen. En dan is de 5.000 meter en de 10.000 meter het meest logisch."

'De 1.500 meter hakt erin'

Bij de keuze van Hassan om de olympische 1.500 meter mogelijk te laten schieten speelt mee dat het schema in Tokio anders zal zijn dan tijdens de WK in Doha. De 10.000 meter staat in de Japanse hoofdstad pas in het laatste weekend op het programma.

"Het lastige aan de 1.500 meter is dat die er echt inhakt", vertelde Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie. "Bij de 1.500 meter moet je namelijk drie keer lopen (een serie, een halve finale en een finale, red.) en de snelheid ligt veel hoger dan op de 5 en 10 kilometer. Het is voor Hassan daarom lastig te beginnen met de 1.500 meter."

Hassan zelf denkt ook dat de 1.500 meter haar in Tokio weleens op kan breken in de jacht op een tweede medaille. "Voor de 10.000 meter moet ik echt fris zijn. Daarom is het lopen van de 5.000 meter, wat qua race meer vergelijkbaar is, misschien beter. Ik moet nou eenmaal kiezen en het belangrijkste is dat ik weer voor twee keer goud kan gaan."

Tranen van geluk bij Sifan Hassan na haar winst op de 1.500 meter. (Foto: Pro Shots)

'Ik wil volgend jaar een nog betere atlete zijn'

In Doha pakte Hassan de twee wereldtitels zeer overtuigend. Ze zal daardoor als de grote favoriet naar de Spelen toewerken, maar dat betekent niet dat ze tevreden is als ze haar niveau consolideert.

"Ik wil volgend jaar een nog betere atlete zijn. Tactisch ben ik al enorm gegroeid, maar alles kan beter", aldus Hassan, die verwacht dat ze in Tokio veel zal hebben aan haar ervaringen in Doha.

"Ik heb hier geleerd met de druk van de favorietenrol om te gaan. En als je al goud hebt, kan het lastig zijn om je te focussen op een tweede gouden plak. Maar dat is me gelukt. Op de Spelen kan me dat van pas komen."

Tokio wordt de tweede Spelen van Hassan, die in 2016 in Rio de Janeiro haar olympisch debuut maakte. Destijds liep ze alleen de 1.500 meter en daarop werd ze vijfde.