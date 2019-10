De Nederlandse estafettemannen van de 4x100 meter hebben er na twee snelle tijden op de WK vertrouwen in dat ze het gat naar de medailles kunnen dichten richting de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Het Oranje-viertal liep in Doha een Nederlands record (37,91) en dook daar zaterdag in de finale weer onder (37,80), al telde de tijd niet door een verkeerde wissel.

Het verschil met de bronzen plak van Japan (37,43) was in de eindstrijd 37 honderdsten, terwijl de Verenigde Staten wonnen in 37,10. "De stap naar brons is niet enorm", concludeert Churandy Martina. "We zijn op de goede weg en zullen in Tokio nog beter zijn."

Het snelle Nederlands record van 37,80 ging uiteindelijk niet de boeken in, omdat bij de tweede wissel het stokje een fractie te laat werd overgegeven van Taymir Burnet op Hensley Paulina.

"Dat kan gebeuren en dat maakt ons uiteindelijk alleen maar beter", vindt Martina. "We hebben niet de individuele snelheid van andere landen en dus moeten we risico's nemen bij de wissels. Dat zal in Tokio niet anders zijn, maar dat moet goedkomen. En qua snelheid ook. Het is nu al oktober, terwijl de Spelen in de zomer zijn. Dan zitten we op onze piek."

Zowel bij de mannen als de vrouwen won de VS de 4x100 meter. (Foto: Pro Shots)

'Het record moet verder omlaag'

Ook Paulina ziet de weg naar Tokio met vertrouwen tegemoet. Ondanks de diskwalificatie in de finale in het Khalifa International Stadium denkt hij dat Nederland "de beste wissels ooit" heeft, waarmee veel tijd gepakt wordt op landen die wel absolute topsprinters in de ploeg hebben.

"Dat is het resultaat van een heel jaar samenwerken", aldus Paulina, die met Martina, Burnet, Joris van Gool en reserve Chris Garia specifiek op de estafette traint onder leiding van de Zwitserse coach Laurent Meuwly.

"En dat gaan we in 2020 weer heel het jaar doen", zegt Paulina. "Volgend seizoen moet het Nederlands record verder omlaag. Dat kan door onze pure snelheid te verhogen, maar ook door de wissels verder te perfectioneren. Als we scherp en foutloos zijn komen we laag in de 37 seconden terecht. En dan zetten we weer een mooie stap voor Tokio."

Overigens zijn de estafettemannen door hun diskwalificatie nog niet officieel geplaatst voor de Spelen, maar alleen in theorie zou het nog fout kunnen gaan. Er worden nog tien tickets van de zestien tickets verdeeld voor Tokio en op basis van de tijden zal Nederland er daar hoogstwaarschijnlijk een van krijgen.