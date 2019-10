De manier waarop Sifan Hassan zaterdagavond goud pakte op de 1.500 meter bij de WK in Doha maakte indruk op haar concurrenten. Maar de overtuigende zege van de 26-jarige Nederlandse zorgde ook voor vragen, nadat haar coach Alberto Salazar eerder deze week geschorst werd wegens dopingpraktijken.

"3.51,95 is een ongelooflijke tijd. Daar doe ik mijn petje voor af", zei de Ierse Ciara Mageean, die in het Khalifa Internationa Stadium ruim acht seconden achter Hassan als tiende over de streep kwam. "Gebleken is dat het gat tussen Hassan en mij groter is dan ik dacht."

De Amerikaanse Shelby Houlihan, die met 3,54,99 net naast een medaille greep, noemde het "indrukwekkend" wat Hassan liet zien. "Zeker als je bedenkt dat ze de 10.000 meter al heeft gewonnen", aldus de nummer vier van de 1.500 meter.

"Ik was verbaasd dat Hassan meteen de leiding pakte in de race", vervolgde Houlihan. "Maar ze hield het knap vol en dus was het wel de juiste tactiek. Ik kon niet meer bij haar in de buurt komen en zal keihard moeten trainen om dat in de toekomst wel voor elkaar te krijgen."

Zoals vrijwel alle tegenstanders van Hassan in de finale, werd Houlihan ook gevraagd hoe zij kijkt naar de snelle tijd van de Nederlandse, minder dan twee tellen boven het wereldrecord van Genzebe Dibaba (3.50,07). Uiteraard werd daarbij gerefereerd aan de dopingschorsing van Salazar, onder wie Hassan sinds eind 2016 traint.

"Ik hoop dat Hassan schoon is", zei Houlihan. "Verder moet ik er niet al te veel tijd in steken, want dat kost alleen maar energie. Het is ook niet aan mij om te oordelen, daar hebben we instanties voor."

'Ik geloof in de regels'

Hassan zelf benadrukte na haar gouden race nogmaals dat ze nooit doping heeft gebruikt en dat ook nooit zal doen. Ze vertelde dat de verdachtmakingen haar boos hebben gemaakt.

In het voordeel van de tweevoudig wereldkampioene spreekt dat het Amerikaanse antidopingbureau USADA duidelijk maakte dat de huidige trainingsgroep van Salazar geen verkeerde dingen heeft gedaan. Het dopinggebruik zou hebben plaatsgevonden voordat Hassan in 2016 kwam, al liep het onderzoek al toen ze tekende bij de Amerikaanse coach.

De Amerikaanse Jenny Simpson, achtste op de 1.500 meter in 3.58,42, oordeelde eerder deze WK hard over Salazar. "Pak hem aan", zei ze, terwijl ze ook kritisch was op Hassan. "Er hing al langer een donkere wolk boven de groep van Salazar. Waarom zou je dan voor hem kiezen? Dan hoef je ook geen medelijden te verwachten als mensen twijfelen aan je prestaties."

Na de finale van zaterdag was Simpson minder uitgesproken. "Ik geloof in de regels van de atletiek en de regels stonden Hassan toe om de finale te lopen. Ze heeft gewonnen en ik werd achtste. Dat zijn de feiten."

Sifan Hassan met haar gouden plak van de 1.500 meter. (Foto: Pro Shots)

'Race overschaduwd door het nieuws'

Laura Muir, vijfde in 3.55,76, praatte liever over haar eigen prestatie dan over die van Hassan. "Ik ben vooral blij met mijn vijfde plaats", zei de Britse. "Maar door het nieuws van de afgelopen week is deze race wel overschaduwd." Op verdere vragen over Hassan wilde ze niet ingaan.

Ook Mageean sprak liever over zichzelf. "Ik weet dat ik schoon ben. Ik train keihard en loop met heel mijn hart om mijn land trots te maken. Verder kan ik niet voor anderen praten. Het is ook niet aan mij om te oordelen."

Hassan is de eerste atlete ooit die zowel de 10.000 meter als de 1.500 meter wint op een WK. Ze is bovendien regerend Europees kampioene op de 5.000 meter.