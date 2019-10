Op de tiende en laatste dag van de WK atletiek in Doha loopt Nadine Visser in de halve finales en mogelijk ook in de eindstrijd van de 100 meter horden. Op de 4x400 meter estafette zijn de Nederlandse vrouwen al zeker van een finaleplaats.

De 24-jarige Visser plaatste zich zaterdag in 12,75 voor de halve finales. Met die tijd kwam ze in de buurt van haar persoonlijk record (12,71), tevens het Nederlands record.

Om de eindstrijd te halen, moet de 24-jarige Noord-Hollandse mogelijk sneller lopen dan ooit en gezien haar vorm is ze daartoe in staat.

Twee jaar geleden op de WK in Londen bereikte Visser voor het eerst de eindstrijd. Ze finishte toen als zevende en zondag in het Khalifa International Stadium wil ze die prestatie overtreffen.

Veel finales op laatste dag

De Nederlandse vrouwen op de 4x400 meter estafette zijn de enige andere Nederlandse atleten die op de slotdag in actie komen. Het team met Lisanne de Witte, Bianca Baak, Lieke Klaver en Femke Bol behoort niet tot de favorieten voor een medaille.

Er staan zondag nog veel meer finales op het programma. Bij de mannen worden de medailles verdeeld op de 4x400 meter estafette, de 1.500 meter, de 10.000 meter en het speerwerpen. Bij de vrouwen gaat de beslissing vallen bij het verspringen.

In Doha is het een uur later dan in Nederland. In dit programma staan de Nederlandse tijden.

Volledig programma zondag 6 oktober

18.05 uur: Halve finales 100 meter horden (Nadine Visser)

18.15 uur: Finale verspringen vrouwen

18.40 uur: Finale 1.500 meter mannen

18.55 uur: Finale speerwerpen mannen

19.00 uur: Finale 10.000 meter mannen

19.50 uur: Finale 100 meter horden vrouwen (mogelijk Nadine Visser)

20.15 uur: Finale 4x400 meter estafette vrouwen (Nederlands team)

20.30 uur: Finale 4x400 meter estafette mannen