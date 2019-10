Nadine Visser gaat dit weekend in Doha voor haar tweede opeenvolgende WK-finale op de 100 meter horden, maar als dat gelukt is mag ze volgens zichzelf nog niet tevreden zijn. Anders dan twee jaar geleden in Londen wil ze dat de eindstrijd ook haar beste race is.

"In Londen was ik verschrikkelijk blij en opgelucht toen de finaleplaats binnen was", vertelt Visser, die destijds tranen van blijdschap had. "Dat was mooi, maar het kostte me ook energie, en dat mag niet."

De 24-jarige Noord-Hollandse kwam in de eindstrijd in de Britse hoofdstad tot 12,83 en finishte als zevende. Haar tijd was identiek aan die in de halve finales. "Dat moet nu anders", vindt Visser. "Ik doe het voor niets minder dan de finale, maar dan wil ik in die finale ook pieken. En dat kan. Ik ben verder dan in 2017."

Aan een medaille wil Visser nog niet denken. "Het zou mooi zijn als ik een persoonlijk record loop, maar het is afhankelijk van anderen wat me dat oplevert."

De finish van de gouden race van Nadine Visser tijdens de EK indoor. (Foto Pro Shots)

'Het was zoeken naar vorm'

Het persoonlijk record van Visser - tevens het Nederlands record - staat sinds juni 2018 op 12,71. Nadat ze in maart van dit jaar in Glasgow de Europese titel indoortitel op de 60 meter horden pakte, kwam ze lange tijd niet in de buurt van haar toptijd.

"Het was dit outdoorseizoen zoeken naar vorm, maar uiteindelijk is het goed gekomen", zegt Visser die een maand geleden in Berlijn 12,72 klokte.

"Die tijd heeft me vertrouwen gegeven richting dit WK. Het duurde lang tot er een toptijd was, maar met zo'n laat WK is het niet ongunstig om ook pas laat in vorm te zijn. Ik wil wat moois laten zien."

'Geen druk op haar schouders leggen'

Volgens haar coach Bart Bennema is Visser zelfs een "mooie outsider" om als eerste Nederlandse vrouw ooit een WK-medaille op de 100 meter horden te pakken.

"Nadine is groeiende, maar ik moet reëel zijn. Outsider betekent niet dat ik zeg dat ze voor een medaille moet gaan, of dat het haar doel moet zijn. Het is onzin om die druk nu op haar schouders te leggen."

De series van de 100 meter horden beginnen zaterdag om 16.15 uur in het Khalifa International Stadium in Doha en de halve finales en de finale zijn zondag, op de laatste dag van de WK. De Jamaicaanse Danielle Williams, die in juli 12,32 liep, is de voornaamste kandidaat voor het goud.