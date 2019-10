Churandy Martina hoopt dat hij zaterdagavond op de 4x100 meter estafette zijn eerste WK-medaille ooit kan veroveren. De 35-jarige routinier maakte vrijdagavond indruk door met het Nederlandse team een nationaal record te lopen in Doha en volgens Martina kan het nog sneller.

"Ik ben trots op de jongens. Het was een goede race, maar we kunnen nog meer tijd pakken bij de wissels", zei Martina, die bezig is aan zijn achtste en laatste WK. "En nu hebben we al een Nederlands record."

Martina klokte met Joris van Gool, Taymir Burnet en Chris Garia 37,91 en dat was acht honderdste sneller dan het Nederlands record dat dateerde van afgelopen juni. In totaal was het de zevende tijd, maar het lag dicht bij elkaar.

Groot-Brittannië was de snelste in 37,56, gevolgd door Zuid-Afrika (37,65) en Japan (37,78). China (37,79), Frankrijk (37,88), Brazilië (37,91) en de Verenigde Staten (38,03) completeren met Nederland het veld in de eindstrijd.

"We horen bij de sterke landen en in een finale kan alles gebeuren", benadrukte Martina. "We gaan voor een medaille."

Het lag heel dicht bij elkaar in de series. (Foto: Pro Shots)

'Bij iedere wissel lopen we iets in'

De finaleplaats van de Oranje-equipe is bijzonder, omdat de sprinters individueel niet tot de wereldtop behoren. Van het viertal deed alleen Taymir Burnet individueel mee in Doha, waar hij zowel op de 100 als op de 200 meter strandde in de halve finales.

Het 'geheim' van de Nederlandse ploeg zijn de wissels, waar dit jaar onder leiding van de Zwitserse coach Laurent Meuwly veel op getraind is op Papendal.

"De wisseltrainingen zijn heel belangrijk geweest", vertelde startloper Van Gool, die in Doha zijn WK-debuut maakte. "Bij iedere wissel lopen we nu iets in op de concurrentie die individueel sneller is. We hebben geen toptiensprinters, maar verslaan teams die ze wel hebben."

'In de finale gaan we meer risico nemen'

In navolging van Martina denkt Van Gool dat het team zaterdag in de finale weer sneller kan en ook hij sluit niet uit dat dat leidt tot een medaille.

"We gaven het stokje nu redelijk safe over. Dat is goed, want daarmee hebben we de finale gehaald. Maar morgen in de finale gaan we meer risico nemen. Zo kunnen we tijd pakken en heel goede zaken doen."

De finale van de 4x100 meter is zaterdag om 21.15 uur in het Khalifa International Stadium. De Nederlandse vrouwen slaagden er vrijdagavond niet in zich te plaatsen voor de eindstrijd.