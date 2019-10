Op de negende dag van de WK atletiek gaat Sifan Hassan op de 1.500 meter voor haar tweede gouden plak in Doha. Daarnaast hopen de estafettemannen zaterdag het podium te halen op de 4x100 meter.

Hassan veroverde eerder dit WK al de wereldtitel op de 10.000 meter en kan nu de eerste Nederlandse ooit worden met twee gouden medailles op één WK. Bovendien slaagde nog nooit iemand erin op zowel de 1.500 meter als 10.000 meter de wereldtitel te pakken.

De 26-jarige Hassan kon ook de 5.000 meter lopen, maar de 1.500 meter is haar favoriete afstand. De belangrijkste concurrenten in de strijd om goud zijn de Keniaanse Faith Kipyegon en de Britse Laura Muir.

De estafettemannen wacht ook een WK-finale, maar zij zijn niet meer dan een outsider op de 4x100 meter. Het zou voor de 35-jarige Churandy Martina prachtig zijn als hij op zijn achtste en laatste WK zijn eerste medaille pakt. De Nederlandse formatie, die de zevende tijd liep in de series, bestaat verder uit Joris van Gool, Taymir Burnet en Chris Garia.

Visser loopt in series 100 meter horden

Ook in de series van de 4x400 meter estafette bij de vrouwen is Nederland vertegenwoordigd. De Oranje-formatie bestaat uit Lieke Klaver, Lisanne de Witte, Bianca Baak en Femke Bol.

De tiende Nederlander die zaterdag in actie komt in het Khalifa International Stadium is Nadine Visser in de series van de 100 meter horden. Het mag voor de Noord-Hollandse geen probleem zijn om door te gaan naar de halve finales.

In Doha is het een uur later dan in Nederland. In dit programma staan de Nederlandse tijden.

Volledig programma zaterdag 5 oktober

15.30 uur: Kwalificatiegroep A speerwerpen mannen

16.15 uur: Series 100 meter horden (Nadine Visser)

16.50 uur: Kwalificatie verspringen vrouwen

17.00 uur: Kwalificatiegroep B speerwerpen mannen

18.55 uur: Series 4x400 meter estafette vrouwen (Nederlands team)

19.05 uur: Finale kogelstoten mannen

19.25 uur: Series 4x400 meter estafette mannen

19.35 uur: Finale Hink-stap-springen vrouwen

19.55 uur: Finale 1.500 meter vrouwen (Sifan Hassan)

20.25 uur: Finale 5.000 meter vrouwen

21.05 uur: Finale 4x100 meter estafette vrouwen

21.15 uur: Finale 4x100 meter estafette mannen (Nederlands team)

22.59 uur: Marathon mannen