Nadine Broersen staat met plezier op de WK in Doha, waar ze woensdag na bijna twee jaar blessureleed een goede eerste dag op de zevenkamp kende. De Noord-Hollandse stond na de eerste vier onderdelen op de achtste plaats van het klassement en genoot ondertussen van haar terugkeer op een groot toernooi.

"Ik had mezelf al voorgenomen te genieten. Dat is best lastig, want een meerkamp is zwaar, het is knokken. Maar het lukt me zowaar het hoofd koel te houden en te genieten van de kleine dingetjes", aldus Broersen, die donderdag de laatste drie onderdelen (verspringen, speerwerpen en de 800 meter) afwerkt.

Vier jaar geleden op de WK in Peking eindigde Broersen als vierde. Er leken prachtige jaren voor haar te liggen, maar in 2017 op de WK in Londen haperde het lichaam en kon ze haar meerkamp niet afmaken. En het werd nog erger: eind dat jaar scheurde Broersen haar kruisband af bij een ongelukkige val, waardoor de vraag was of ze ooit nog terug zou komen op topniveau.

"De afgelopen maanden is me vaak gevraagd: voelt dit WK als een cadeautje?", vertelt de 29-jarige Broersen. "Maar nee, dat is niet zo. Ik ben heus blij om terug te zijn, maar ik heb er wel keihard voor gevochten."

Op de 200 meter liep Nadine Broersen (rechts) een tijd van 25,28. (Foto: Getty Images)

'Ik heb niets te verliezen'

Broersen voelt in het Khalifa International Stadium wel weer een beetje de onbevangenheid van de eerste jaren van haar carrière. "Toen ik jong was, was alles leuk en goed. Maar op een gegeven moment ga je presteren en daardoor wordt er steeds meer verwacht. Nu is het gevoel terug dat ik niets te verliezen heb. Ik ben onbevangen en dat heeft resultaat. Het was een goede eerste dag."

De tweevoudig olympiër (2012 en 2016) baalt wel een beetje van haar tijd op de 100 meter horden (13,61). "Ik kan harder, al was ik ook blij dat ik bleef staan. Ik raakte een van de hordes namelijk best wel hard."

Vooral over het hoogspringen (1,83 meter) en kogelstoten (14,75 meter) was ze meer dan tevreden. "1,80 meter was dit seizoen een barrière voor me bij hoogspringen, maar hier blijkbaar niet meer. En meestal verkloot ik het kogelstoten als hoogspringen goed gaat. Dat was nu niet zo."

Bij het hoogspringen ging Nadine Broersen over 1,83 meter heen. (Foto: Pro Shots)

'Mijn lichaam voelt sterk'

De prima prestaties op de eerste meerkampdag hebben niet tot gevolg dat Broersen op een bepaalde plek na dag twee mikt. "Ik zie het wel. Belangrijk is dat ik geen pijntjes heb. Mijn lichaam voelt sterk."

Broersen begint de tweede dag met 3.755 punten en daarmee lijkt de olympische limiet (6.420 punten) haalbaar. Anouk Vetter staat met 3.687 punten op de twaalfde plaats en Emma Oosterwegel (3.621 punten) is de nummer vijftien.

Op de tienkamp bij de mannen is Pieter Braun de enige Nederlandse troef. Hij staat na vijf onderdelen op een keurige negende plek.