Op de zevende dag van de WK atletiek in Doha zijn de Nederlandse ogen weer gericht op Sifan Hassan, die op een finaleplaats op de 1.500 meter jaagt. De meerkampers gaan donderdag in het Khalifa International Stadium voor een goede klassering én een olympisch ticket.

Hassan begint aan de halve finales van de 1.500 meter als een van de sterkste vrouwen van het veld. Een finaleplaats lijkt een zekerheidje, waarna ze in de finale op zaterdagavond voor haar tweede goud van deze WK wil gaan.

Op de zevenkamp werken Nadine Broersen (achtste in de tussenstand), Anouk Vetter (twaalfde) en Emma Oosterwegel (vijftiende) hun laatste drie onderdelen af. De medailles zijn ver weg, maar zeker voor Broersen en Vetter lonkt de olympische limiet (6.420 punten).

Voor Pieter Braun staan donderdag de laatste vijf onderdelen van de tienkamp op het programma. De Brabander staat halverwege op een keurige negende plek en ook voor hem lonkt de olympische limiet (8.350 punten).

Debutant Comenentia gaat voor finaleplaats

Denzel Comenentia komt donderdag in actie bij het kogelstoten. De Amsterdammer maakt zijn WK-debuut en hoopt op een plaats in de finale op zaterdag.

Er staan donderdag twee finales op het programma: de eindstrijd van de 400 meter voor vrouwen en die van het kogelstoten voor vrouwen.

In Doha is het een uur later dan in Nederland. In dit programma staan de Nederlandse tijden.



Volledig programma donderdag 3 oktober

15.35 uur: Tienkamp 110 meter horden mannen (Pieter Braun)

15.40 uur: Kwalificatie hink-stap-springen vrouwen

16.30 uur: Tienkamp groep A discuswerpen mannen (Pieter Braun)

17.15 uur: Zevenkamp verspringen vrouwen (Anouk Vetter, Nadine Broersen en Emma Oosterwegel)

17.35 uur: Tienkamp groep B discuswerpen mannen (Pieter Braun)

18.05 uur: Tienkamp groep A polsstokhoogspringen mannen (Pieter Braun)

18.20 uur: Kwalificatiegroep A kogelstoten mannen

19.05 uur: Tienkamp groep B polsstokhoogspringen mannen (Pieter Braun)

19.10 uur: Zevenkamp speerwerpen vrouwen (Anouk Vetter, Nadine Broersen en Emma Oosterwegel)

19.40 uur: Kwalificatiegroep B kogelstoten mannen (Denzel Comenentia)

21.00 uur: Series 1.500 meter mannen

21.05 uur: Tienkamp groep A speerwerpen mannen (Pieter Braun)

21.35 uur: Finale kogelstoten vrouwen

22.00 uur: Halve finales 1.500 meter vrouwen (Sifan Hassan)

22.10 uur: Tienkamp groep B speerwerpen mannen (Pieter Braun)

22.50 uur: Finale 400 meter vrouwen

23.05 uur: Zevenkamp 800 meter vrouwen (Anouk Vetter, Nadine Broersen en Emma Oosterwegel)

23.25 uur: Tienkamp 1.500 meter mannen (Pieter Braun)