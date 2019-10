Op de zesde dag van de WK atletiek in Doha komen maar liefst acht Nederlanders in actie. De meest in het oog springende is Sifan Hassan, die woensdag voor het eerst sinds haar goud op de 10.000 meter en de dopingschorsing van haar coach Alberto Salazar de baan op gaat.

Hassan loopt in de series van de 1.500 meter en dat mag geen probleem zijn voor de 26-jarige atlete. De 1.500 meter is haar favoriete afstand en ze behoort tot de favorieten voor goud. De finale is zaterdagavond pas.

Voor Jorinde van Klinken is het een bijzondere dag, want de discuswerpster maakt op negentienjarige leeftijd haar WK-debuut in de kwalificaties.

De eveneens negentienjarige Femke Bol kende dinsdag al een verdienstelijk debuut met een persoonlijk record in de series van de 400 meter horden. Woensdag loopt ze in de halve finales en het zou een stunt zijn als ze de eindstrijd haalt. In de series van de 5.000 meter komt Maureen Koster in actie.

Vier Nederlanders beginnen aan meerkamp

Het is woensdag ook de dag dat bij zowel de mannen als de vrouwen de meerkamp van start gaat. Bij de mannen werkt Pieter Braun de eerste vijf onderdelen van de tienkamp af en bij de zevenkamp (waarvan de eerste vier onderdelen op het programma staan) heeft Nederland maar liefst drie troeven.

Emma Oosterwegel maakt haar WK-debuut, terwijl Nadine Broersen terug is na lang blessureleed. De 29-jarige Broersen werd in 2015 knap vierde op de WK in Peking.

De grootste Nederlandse kanshebber op de zevenkamp is Anouk Vetter, die een aardige erelijst heeft. Vetter werd in 2016 Europees kampioen in Amsterdam en in 2017 veroverde ze WK-brons in Londen.

In Doha is het een uur later dan in Nederland. In dit programma staan de Nederlandse tijden.



Volledig programma woensdag 2 oktober

15.35 uur: Tienkamp 100 meter mannen (Pieter Braun)

15.45 uur: Kwalificatie kogelstoten vrouwen

16.05 uur: Zevenkamp 100 meter horden vrouwen (Anouk Vetter, Nadine Broersen en Emma Oosterwegel)

16.30 uur: Tienkamp verspringen mannen (Pieter Braun)

16.35 uur: Series 1.500 meter vrouwen (Sifan Hassan)

17.00 uur: Kwalificatiegroep A discuswerpen vrouwen (Jorinde van Klinken)

17.15 uur: Zevenkamp hoogspringen vrouwen (Anouk Vetter, Nadine Broersen en Emma Oosterwegel)

17.25 uur: Series 5.000 meter vrouwen (Maureen Koster)

17.50 uur: Tienkamp kogelstoten mannen (Pieter Braun)

18.25 uur: Kwalificatiegroep B discuswerpen vrouwen (Jorinde van Klinken)

19.05 uur: Halve finales 110 meter horden mannen

19.30 uur: Zevenkamp kogelstoten vrouwen (Anouk Vetter, Nadine Broersen en Emma Oosterwegel)

19.35 uur: Halve finale 400 meter mannen

19.40 uur: Tienkamp hoogspringen mannen (Pieter Braun)

20.05 uur: Halve finales 400 meter horden vrouwen (Femke Bol)

20.40 uur: Finale kogelslingeren mannen

20:50 uur: Zevenkamp 200 meter vrouwen (Anouk Vetter, Nadine Broersen en Emma Oosterwegel)

21.35 uur: Finale 200 meter vrouwen

21.55 uur: Finale 110 meter horden mannen

22.15 uur: Tienkamp 400 meter mannen (Pieter Braun)