Charles van Commenée ziet kans om Dafne Schippers na een dramatisch jaar weer op topniveau te krijgen voor de Olympische Spelen van Tokio. Volgens de hoofdcoach binnen de Atletiekunie heeft de tweevoudig wereldkampioene de stijgende lijn te pakken, los van haar blessure.

"De doelstelling is en blijft dat Schippers volgend jaar in topvorm is in Tokio. En dat acht ik mogelijk", aldus Van Commenée. "Dat baseer ik op haar ontwikkeling in de afgelopen elf maanden, haar ijzeren wil en haar talent."

Toch leidde die ontwikkeling dit jaar niet tot betere tijden bij de 27-jarige Schippers, die zich maandag vanwege een liesblessure moest afmelden voor de 200 meter op de WK in Doha. Daardoor is zeker dat 11,04 (100 meter) en 22,45 (200 meter) de boeken ingaan als haar beste tijden van 2019.

De lijst met vrouwen die dit jaar sneller waren is lang en Schippers zelf liep in het verleden ook veel harder. Hoogtepunt was 2015 met 10,81 en 21,63. "Hoe ik Schippers nu inschaal? Als finaliste op de 100 meter en top vijf op de 200 meter", zegt Van Commenée. "En als je top vijf bent, dan doe je mee om de medailles."

'Ik heb me lange tijd niet zo goed gevoeld als nu'

Hoewel Van Commenée moed put uit de ontwikkeling van Schippers in de laatste elf maanden (de periode sinds ze terugkeerde bij haar vroegere coach Bart Bennema) lijken de positieve vooruitzichten vooral gebaseerd op de trainingen van de Utrechtse in het Turkse Belek, waar ze zich voorbereidde op de WK.

"Ik heb de afgelopen weken in Belek de vorm bereikt die ik de afgelopen twee jaar niet gehad heb", zei Schippers er maandag zelf over. "Ook de trainingstijden waren beter dan de afgelopen twee jaar. Dat motiveert enorm voor Tokio, ik heb me lange tijd niet zo goed gevoeld als nu. Ontzettend balen dat ik juist nu geblesseerd raak."

Van Commenée zegt dat hij de woorden van Schippers "volledig onderschrijft". "Technisch en qua snelheid heb ik heel goede dingen gezien in Belek. Haar start, de paslengte en nog veel meer, het ging allemaal vooruit."

Dafne Schippers in actie tijden de halve finales van de 100 meter. (Foto: Pro Shots)

Liesblessure lijkt op kwetsuur van Spelen in Rio

Punt van zorg blijft wel het fysiek van Schippers. De sprintster tobde in 2019 met een pijnlijke rug en toen die problemen over waren, raakte ze zondag tijdens de halve finales van de 100 meter geblesseerd aan haar lies.

De liesblessure lijkt volgens Schippers op de kwetsuur die ze opliep tijdens de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. "Toen voelde ik me ook goed en blijkbaar reageert mijn lichaam dan zo", zei ze maandag.

"We moeten bedenken hoe we dat gaan aanpakken, want nu kost het me de 100 meter en de 200 meter. En twee keer dezelfde blessure op een een belangrijk moment is niet goed."

Vier jaar geleden liep Dafne Schippers haar persoonlijk record op de 200 meter. (Foto: Getty Images)

'Zorgwekkend dat dit weer gebeurt'

Van Commenée wil "de onderste steen boven hebben" over blessure om te voorkomen dat de lies Schippers in Tokio opnieuw parten speelt.

"Het is zorgwekkend dat dit twee keer in drie jaar tijd is gebeurd", aldus de hoofdcoach. "Natuurlijk, atletiek en blessures gaan hand in hand, dat is anders dan zwemmen of badminton. Maar het zou zonde zijn als het in een olympisch jaar weer misgaat met de lies."

Overigens is er nog een kans dat Schippers toch nog met een medaille vertrekt uit Doha. Ze staat nog ingeschreven voor de 4x100 meter estafette als onderdeel van het Nederlands team.

De komende dagen gaat Schippers er alles aan doen om op tijd hersteld te zijn. Vrijdag staan de series van de 4x100 meter op het programma en zaterdag is de finale.