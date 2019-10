Op de vijfde dag van de WK in Doha komen vier Nederlanders in actie. Lisanne de Witte en Jamile Samuel azen dinsdag op een finaleplaats, terwijl Femke Bol haar debuut maakt.

De enige Nederlandse man die dinsdag in actie komt is Douwe Amels. Hij is de Nederlandse troef in de kwalificatie van het hoogspringen.

Bij de vrouwen maakt Bol haar WK-debuut op de 400 meter horden. De pas negentienjarige Bol geldt als een groot talent en hoopt de series te overleven.

Voor De Witte en Samuel staan er halve finales op het programma. De 27-jarige De Witte pakte vorig jaar brons op de 400 meter bij de EK in Berlijn en in Doha is een plek in de WK-finale haar doel.

Samuel enige Nederlandse op 200 meter

Samuel gaat voor een plaats in de eindstrijd op de 200 meter. De Amsterdamse is de enige Nederlandse op de dubbele sprintafstand, omdat Dafne Schippers zich vanwege haar liesblessure heeft afgemeld.

Mogelijk gaat Schippers later dit WK wel van start op de 4x100 meter estafette. De Utrechtse hoopt op tijd hersteld te zijn, terwijl Samuel een zekerheidje is in het Nederlandse team.

In Doha is het een uur later dan in Nederland. In dit programma staan de Nederlandse tijden.



Volledig programma dinsdag 1 oktober

15.30 uur: Kwalificatiegroep A kogelslingeren mannen

15.35 uur: Series 400 meter mannen

15.50 uur: Kwalificatie hoogspringen mannen (Douwe Amels)

16.30 uur: Series 400 meter horden vrouwen (Femke Bol)

17.00 uur: Kwalificatiegroep B kogelslingeren mannen

17.15 uur: Series 3.000 meter steeple mannen

19.05 uur: Finale polsstokhoogspringen mannen

19.50 uur: Halve finale 400 meter vrouwen (Lisanne de Witte)

20.20 uur: Finale speerwerpen vrouwen

20.35 uur: Halve finales 200 meter vrouwen (Jamile Samuel)

21.10 uur: Finale 800 meter mannen

21.40 uur: Finale 200 meter mannen