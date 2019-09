Bart Bennema denkt dat het een juiste beslissing is geweest om Dafne Schippers zondag niet te laten starten in de finale van de 100 meter bij de WK atletiek in Doha. Volgens de coach was de atlete door haar liesblessure niet in staat geweest om op haar top presteren en had ze de kwetsuur erger kunnen maken.

"Het risico is te groot. Niet starten was de beste keuze met het oog op de toekomst", aldus Bennema, die hoopt dat Schippers wel in actie kan komen op 200 meter, de afstand waarop ze regerend wereldkampioen is.

Schippers zelf zat er helemaal doorheen toen ze zich af moest melden voor de eindstrijd. De 27-jarige Utrechtse was in tranen, maar volgens Bennema wist ze ook dat ze niet anders kon.

"Dafne besefte heel goed wat de consequenties zouden kunnen zijn als ze wel zou lopen. Ze wil ook niet op 80 procent meedoen en al helemaal niet met het risico dat ze alles weggooit. Dafne was verdrietig, maar ook realistisch."

Dafne Schippers in actie tijdens de halve finales van de 100 meter. (Foto: Pro Shots)

'Ze voelde een steek in haar lies'

Schippers liep de blessure op tijdens haar halve finale van de 100 meter eerder op de avond in het Khalifa International Stadium. Ze liep een tijd van 11,07 en die was genoeg voor een finaleplaats, ondanks dat de kwetsuur al tijdens de race opspeelde.

"Ze voelde een steek in haar lies en kon daardoor tot vijftig meter niet doortrekken", vertelde Bennema. "Dat viel me ook al op. Vervolgens kwam ze na de race naar de warming-upbaan en zei: ik hoop dat ik kan lopen."

Schippers testte haar lies nog wel. "Het ging bij elke stap iets beter, maar het was lang niet genoeg om volle bak een finale te lopen. Artsen en fysiotherapeuten moeten nu hun werk doen en hopelijk is dat genoeg om maandag wel in de series van de 200 meter te lopen. Daarna hebben we ook nog een estafette."

Schippers zal maandagmiddag sowieso richting het stadion gaan om een warming-up te doen. Daarna wordt pas besloten of ze gaat starten.

'Misschien hoort dit wel een beetje in dit jaar'

De liesblessure is niet de eerste tegenslag voor Schippers in een tot dusver tegenvallend seizoen, waarin ze eerder last had van haar rug. Mede door die rugblessure kwam ze niet in de buurt van haar toptijden uit eerdere jaren. "Misschien hoort dit wel een beetje in dit jaar", baalde Bennema.

Extra vervelend is dat Bennema juist het gevoel had dat Schippers de laatste dagen stappen vooruit zette. "Ik zag dat ze beter in vorm kwam en had ook een goede tijd verwacht in de halve finale. Laten we hopen dat ze het op de 200 meter alsnog kan laten zien. Het wordt spannend of ze dat gaat halen."

De series van de 200 meter beginnen maandag om 16.05 uur, dinsdag zijn de halve finales en de eindstrijd is op woensdag. Zowel in 2015 als in 2017 kroonde Schippers zich tot wereldkampioen op de 'dubbele sprintafstand'.

Schippers staat met de Nederlandse ploeg ook nog ingeschreven voor de 4x100 meter estafette, die op vrijdag en zaterdag op het programma staat.