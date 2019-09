Susan Krumins verbaasde zichzelf door knap als zevende te eindigen op de 10.000 meter bij de WK atletiek in Doha. De Nederlandse kon door een parasiet maar liefst drie maanden niet trainen deze zomer en dat maakte haar prestatie zaterdagavond extra bijzonder.

"Mijn zevende plaats is een dikke middelvinger naar de parasiet", zegt Krumins met een grote glimlach. "Eigenlijk was het heel lang de vraag of ik überhaupt naar de WK zou gaan. Het eerste doel was gezond worden."

De parasiet kwam in het voorjaar in het lichaam van Krumins terecht, waarna haar seizoen bijna voorbij leek. "Ik verzwakte zo erg dat ik lange tijd niet kon trainen. Pas een maand voor Doha heb ik dat weer op kunnen pakken."

"Mensen hebben me voor gek verklaard dat ik gewoon naar de WK ben gegaan na zo'n korte voorbereiding. Voor mij was het een soort experiment om te zien waar ik toe in staat was. Ik had nooit gedacht dat dat de zevende plaats zou zijn."

'Ik moet niet verdrietig zijn'

Het was niet alleen de zevende plaats die Krumins dolgelukkig maakte. De 33-jarige atlete verbeterde ook nog haar persoonlijk record op de 10 kilometer tot 31.05,40, al had ze dat niet meteen door na de race in het Khalifa International Stadium.

"Ik was door het dolle heen en zag ondertussen mijn trainingsmaatjes finishen. We deden nog een groepsknuffel en ik was totaal niet bezig met de tijd. Pas in de mixed zone hoorde ik dat ik een persoonlijk record heb gelopen. Dat maakte me nog blijer."

De zevende plaats en het persoonlijk record op de 10.000 meter, die werd gewonnen door Sifan Hassan, doen de vraag rijzen waartoe Krumins in staat was geweest als ze maandenlang had kunnen trainen richting de WK.

"Dat zit wel een beetje in mijn achterhoofd, maar zo moet ik niet denken. Ik moet niet verdrietig zijn. Ik wil vooral blij zijn dat ik hier sta en bedenken wat dit voor mogelijkheden biedt richting het olympische jaar 2020."

Susan Krumins feliciteert wereldkampioen Sifan Hassan. (Foto: Pro Shots)

'Ik wil richting de medailles'

De Spelen van Tokio worden de tweede Spelen voor Krumins, nadat ze drie jaar geleden in Rio de Janeiro achtste was geworden op de 5.000 meter en veertiende op de 10.000 meter. Op de WK's haalde ze de laatste jaren steevast de top tien, maar voor Tokio wil ze de lat hoger leggen.

"Ik heb nu al veel zin in de Spelen en heb een mooie plek in gedachten. Derde? Ja, ik moet richting de medailles."

De 10.000 meter was de enige afstand waarop Krumins in actie kwam in Doha. Winnares Sifan Hassan loopt nog de 5.000 of de 1.500 meter en ook op die afstanden is ze kanshebber voor de wereldtitel. Omdat beide finales zaterdag kort na elkaar gepland staan, zal Hassan een van de twee moeten kiezen.