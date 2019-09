Dafne Schippers leeft met een goed gevoel toe naar de halve finales en de finale van de 100 meter zondagavond bij de WK atletiek. De 27-jarige Utrechtse overleefde zaterdag in het Khalifa International Stadium in Doha met speels gemak de series en lijkt de problemen met haar rug achter zich te hebben gelaten.

"Ik voel me goed en sta hier vol zelfvertrouwen", aldus Schippers, die haar heat in de series won in 11,17. "Hopelijk kan ik elke race iets harder gaan en dat is mogelijk. Ik zit goed in mijn vel, heb er zin en dan kunnen er gekke dingen gebeuren."

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter pakte twee jaar geleden WK-brons op de 100 meter en in 2015 was er zelfs zilver. Nu zijn de verwachtingen minder hoog, omdat Schippers kwakkelde met haar rug en in 2019 tot dusver geen absolute toptijd noteerde. Liefst dertien vrouwen waren in de maanden voor de WK sneller op de 100 meter. Op de 200 meter waren dat er twaalf.

"Maar twee en vier jaar geleden stond ik ook niet op de WK met het idee: ik ga even wereldkampioen worden", zegt Schippers. "We zullen zien wat nu mogelijk is."

'Ik verwacht dat Fraser-Pryce makkelijk wereldkampioen wordt'

Het goede gevoel van Schippers is mede het gevolg van het trainingskamp in het Turkse Belek in de aanloop naar de WK.

"Ik heb op dit moment geen rugklachten meer en kan terugkijken op een goede voorbereiding. De trainingstijden gaven hoop. Over mijn race in de series ben ik ook tevreden. Ik gaf even wat power en ging er al voorbij. Aan het einde van de race kon inhouden omdat duidelijk was dat ik het ging halen. Het was een lekkere race."

Toch was het gat tussen Schippers en de absolute topfavorieten groot in de series. Tegenover de 11,17 van de Nederlandse stond 10,80 van de Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce, die de beste tijd ooit liep in de series van de 100 meter op een WK. Ook de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou maakte indruk met 10,85, een evenaring van haar persoonlijk record.

"Fraser-Pryce is zo sterk, die wordt denk ik makkelijk wereldkampioen", verwacht Schippers. "Maar er zijn nog meer medailles te verdelen. Ik heb er zin in, al moet ik eerst maar eens de finale zien te halen. Verder dan de halve finales wil ik nog niet kijken op dit moment."

Shelly-Ann Fraser-Pryce noteerde de snelste tijd in de series. (Foto: Pro Shots)

Van Hunenstijn uitgeschakeld op 100 meter

Overigens was Schippers niet de enige Nederlandse die in actie kwam in de series van de 100 meter. Marije van Hunenstijn liep 11,48 en bleef daarmee ruim boven de tijd (11,31) die nodig was om door te gaan.

Later dit WK komt Van Hunenstijn nog in actie op de 4x100 meter estafette. Ook Schippers behoort uiteraard tot het Nederlandse team, dat hoopt op een plak.

De halve finales van de 100 meter, waarin plaats is voor 24 atletes, worden zondag om 20.20 uur Nederlandse tijd gelopen. De medailles worden diezelfde avond om 22.20 uur verdeeld in de eindstrijd.