Dafne Schippers heeft zich op de WK atletiek in Doha zonder problemen geplaatst voor de halve finales op de 100 meter. De Nederlandse won haar heat zaterdag in een tijd van 11,17 seconden, waarna Taymir Burnet bij de mannen naast een plek in de 100 meterfinale greep.

Schippers liep in totaal de achtste tijd. De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce, die al in de eerste heat in actie kwam, was de snelste van het veld.

De tweevoudig olympisch kampioene uit Jamaica snelde naar een tijd van 10,80 en dat was de snelste tijd ooit gelopen in de series van een WK.

Ook de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou maakte indruk met 10,85, een evenaring van haar persoonlijk record. Het persoonlijk record van Schippers is 10,81, gelopen op de WK in 2015.

Schippers houdt in laatste meters in

De 27-jarige Schippers, die bezig is aan een moeizaam seizoen, bleef in de series ruim een tiende boven haar beste jaarprestatie van 11,04, al hield ze aan het einde van de race in omdat duidelijk was dat ze de halve finales makkelijk ging halen.

Op de afgelopen WK's pakte Schippers telkens een medaille op de 100 meter: zilver in 2015 in Peking en brons in 2017 in Londen. Door haar mindere tijden dit jaar lijkt ze in het Khalifa International Stadium niet meer dan een outsider.

Op haar favoriete afstand, de 200 meter, is Schippers titelverdediger. De series van die afstand zijn maandag.

Dafne Schippers noteerde de achtste tijd in de series. (Foto: Pro Shots)

Van Hunenstijn uitgeschakeld in series

Marije van Hunenstijn slaagde er niet in om de series te overleven op de 100 meter. Ze bleef steken op 11,48 en bleef daarmee ruim boven de tijd (11,31) die nog was om door te gaan.

Later dit WK komt Van Hunenstijn nog in actie op de 4x100 meter estafette. Ook Schippers behoort uiteraard tot het Nederlandse team, dat hoopt op een plak.

De halve finales van de 100 meter, waarin plaats is voor 24 atletes, worden zondag om 20.20 uur Nederlandse tijd gelopen. De medailles worden diezelfde avond om 22.20 uur verdeeld.

Marije van Hunenstijn stelde teleur in de series. (Foto: Pro Shots)

Burnet grijpt naast finaleplaats op 100 meter

Bij de mannen staan zaterdag al de halve finales en de eindstrijd op het programma en Taymir Burnet slaagde er niet in zich te plaatsen voor de finale. De 26-jarige Nederlander eindigde met een tijd van 10,18 als zesde in zijn halve finale en dat was niet genoeg.

Door de uitschakeling van Burnet blijft Churandy Martina de enige Nederlander ooit die de WK-finale van het koningsnummer van de atletiek gehaald heeft. De 35-jarige routinier heeft zich individueel niet geplaatst voor het toernooi in Doha, maar komt wel in actie op de 4x100 meter estafette. Burnet maakt eveneens deel uit van de Nederlandse equipe, die hoopt op een medaille.

Christian Coleman maakte zaterdag indruk in de halve finales met een tijd van 9,88. De Amerikaan geldt ook als de grote favoriet voor goud. Twee jaar geleden veroverde Coleman al zilver op de 100 meter en het goud was toen voor zijn landgenoot Justin Gatlin, die ook nu in de finale staat. De 37-jarige Gatlin liep 10,09 in de halve finales en dat was net genoeg om door te gaan.

Taymir Burnet strandde in de halve finales van de 100 meter. (Foto: Pro Shots)

Polsstokhoogspringer Vloon haakt geblesseerd af

Bij de kwalificatie polsstokhoogspringen voor mannen staan zaterdag twee Nederlandse mannen op de deelnemerslijst, maar voor een van die twee was de WK al voorbij voordat deze begonnen was.

Menno Vloon blesseerde zijn enkel tijdens de warming-up, waardoor hij niet kan deelnemen. De 25-jarige Vloon, met 5,85 meter houder van het Nederlands record, viel twee jaar geleden ook al geblesseerd uit tijdens de WK in Londen. Hij viel toen op een van de staanders waarop de lat rust.

De andere Nederlander bij het polsstokhoogspringen is Rutger Koppelaar en hij is momenteel nog bezig.