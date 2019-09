Dafne Schippers begint zaterdag aan de WK in Doha met de series van de 100 meter, maar in tegenstelling tot bij eerdere edities behoort ze niet tot de favorieten voor een medaille. Na een jaar waarin de Utrechtse geen moment in absolute topvorm was, hoopt ze zich in het toernooi te kunnen vechten.

"Mijn verwachtingen zijn nog steeds hoog", zei Schippers in de aanloop naar de WK. "En het doel is ook niet anders dan op eerdere WK's. Ik ga naar Doha om mijn beste tijden van het jaar te lopen. Maar ja, het was wel een seizoen met hobbels. Daar moest ik overheen en hopelijk is het geluk nu een keer aan mijn zijde."

Vraag is wel wat het Schippers oplevert als ze deze WK haar snelste races van het seizoen loopt. In 2015 (zilver op de 100 meter en goud op de 200 meter) en in 2017 (brons op de 100 meter en goud op de 200 meter) pakte ze in totaal vier WK-medailles, maar dit jaar is het gat met de concurrentie vooralsnog groter.

Op de 100 meter dook Schippers in 2019 nog niet onder de elf seconden (beste tijd: 11,04) en waren liefst dertien vrouwen sneller. Op de lijst van de 200 meter staat ze dit jaar dertiende met 22,45. Ter vergelijking: de Jamaicaanse Elaine Thompson liep 10,73 en 22,00.

"Maar tijden zeggen niet alles", weet Schippers. "Voorafgaand aan de WK van twee jaar geleden in Londen stond ik ook laag op de jaarranking, maar kwam ik wel met de medailles thuis. Sommige atletes lopen in april knetterhard en komen de rest van het jaar niet meer in de buurt van die tijden. Het gaat erom dat je op het goede moment je kop leeg kunt maken en dat je je in een toernooi kunt vechten. Die eigenschap heb ik, het is alleen hopen dat mijn lijf een beetje meewerkt."

Snelste vrouwen op de 100 meter in 2019 1. Elaine Thompson (Jamaica) - 10,73

1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) - 10,73

3. Sha'Carri Richardson (VS) - 10,75

4. Dina Asher-Smith (Groot-Brittannië) - 10,88

5. Marie-Josée Ta Lou (Ivoorkust) - 10,93

14. Dafne Schippers (Nederland) - 11,04

Elaine Thompson is dit jaar tot dusver de snelste vrouw op de 100 meter. (Foto: Getty Images)

'Alsof er constant een mes in mijn rug prikte'

Tot dusver werkte dat lijf niet altijd mee in 2019. Als gevolg van een val van de trap kampte de 27-jarige Schippers in de eerste maanden van het seizoen met een rugblessure en bij de Diamond League-wedstrijden van begin september in Brussel kreeg ze weer last. "Het was alsof er constant een mes in mijn rug prikte", vertelde ze.

De fysieke problemen belemmerden Schippers niet alleen tijdens wedstrijden, maar vervelender was misschien nog wel dat ze tijdens het eerste jaar van de hernieuwde samenwerking met coach Bart Bennema niet het maximale uit haar trainingen kon halen. Na twee jaar van wisselende resultaten onder de Amerikaan Rana Reider moest Bennema de befaamde tweede versnelling terugbrengen in haar race: meer souplesse en minder spierkracht.

"Door de blessure heb ik niet alles kunnen doen wat ik had gewild met Dafne. Het was af en toe aftasten wat ze aankon", zegt Bennema. "Ik denk dat ik haar maar voor 70 tot 80 procent heb kunnen belasten. En dan is het moeilijk om alle elementen in haar race goed te krijgen. Als het ene klopte, dan klopte het andere niet."

Snelste vrouwen op de 200 meter in 2019 1. Shaunae Miller-Uibo (Bahama's) - 21,74

2. Elaine Thompson (Jamaica) - 22,00

3. Okagbare Blessing (Nigeria) - 22,05

4. Dina Asher-Smith (Groot-Brittannië) - 22,08

5. Anglerne Annelus (VS) - 22,16

13. Dafne Schippers (Nederland) - 22,45

Schippers nadat ze in 2017 haar wereldtitel op de 200 meter prolongeerde. (Foto: Pro Shots)

'In een finale is alles mogelijk'

Schippers zelf omschrijft 2019 dan ook als een zoektocht, al kende ze Bennema door en door omdat ze tot en met de Spelen van 2016 jaren samenwerkten.

"Het is fijn om weer onder Bart te lopen, maar het is ook wennen in zo'n eerste jaar na een coachwissel. Veel dingen moesten anders. Ik moest meer paslengte maken en zo waren en nog 29 dingetjes. Het is even zoeken hoe je al die elementjes samen kunt laten komen in een race. Bij vlagen voelde ik de snelheid wel al terugkomen, maar de bevestiging van een toptijd heb ik dit seizoen helaas nog niet gehad. Ik ben ook nooit echt in topvorm geweest."

De wetenschap dat ze in eerdere jaren wel toptijden liep en steevast medailles veroverde op de grote toernooien, geeft Schippers wel vertrouwen. "Ik heb enorm veel ervaring en ik ben een toernooiloper. Als ik op een toernooi kom, dan kan er veel gebeuren. Het is simpelweg zorgen dat ik de finales haal en in die finales is alles mogelijk."

De series van de 100 meter met Schippers beginnen zaterdag om 15.30 uur in het Khalifa International Stadium in Doha. Zondag staan de halve finales en de finale op het programma. Maandag (series), dinsdag (halve finales) en woensdag (finale) staat de 200 meter op het programma en Schippers loopt volgend weekend ook nog de 4x100 meter estafette.