Op de tweede dag van de WK atletiek in Doha zijn de Nederlandse ogen vooral gericht op Sifan Hassan. De Nederlandse is de favoriet voor goud op de 10.000 meter, terwijl Dafne Schippers in actie komt in de series van de 100 meter. Bij de mannen staat de finale van de 100 meter op het programma.

Als Hassan slaagt in haar missie dan is ze de derde Nederlander ooit met een wereldtitel in de atletiek. Polsstokhoogspringer Rens Blom was in 2005 de eerste met WK-goud en Schippers was in 2015 én in 2017 de snelste op de 200 meter.

De grootste concurrenten van Hassan, die twee jaar geleden WK-brons pakte op de 5.000 meter, zijn de Ethiopische Letesenbet Gidey en de Keniaanse Hellen Obiri. Met Susan Krumins komt er nog een Nederlandse uit op de 10.000 meter, maar zij is geen favoriet voor een medaille.

Overigens is de WK van de 26-jarige Hassan nog niet helemaal geslaagd als ze goud pakt, want ook op de 1.500 meter en de 5.000 kilometer maakt ze een goede kans op de wereldtitel. Die afstanden staan volgende week zaterdag vlak na elkaar op het programma en dus zal Hassan moeten kiezen.

Christian Coleman is de favoriet voor goud op de 100 meter. (Foto: Pro Shots)

Burnet kan stunten met finaleplaats op 100 meter

De verwachting is dat Schippers zaterdag probleemloos door de series van de 100 meter zal komen, al kent de 27-jarige Utrechtse mede door blessures tot dusver niet haar beste jaar. De andere Nederlandse in de series van de 100 meter is Marije van Hunenstijn.

Bij de mannen loopt Taymir Burnet zaterdag in de halve finales van de 100 meter. Het zou een enorme stunt zijn als hij zich weet te plaatsen voor de eindstrijd. Bij afwezigheid van Usain Bolt, die twee jaar geleden stopte, is de Amerikaan Christian Coleman topfavoriet voor goud.

Zaterdag staat ook de kwalificatie bij het polsstokhoogspringen op het programma en daarin is Nederland met Menno Vloon en Rutger Koppelaar goed vertegenwoordigd.

In Doha is het een uur later dan in Nederland. In dit programma staan de Nederlandse tijden.



Volledig programma zaterdag 28 september

15.15 uur: Kwalificatiegroep A discuswerpen mannen

15.30 uur: Series 100 meter vrouwen (Schippers en Van Hunenstijn)

16.05 uur: Series 800 meter mannen

16.30 uur: Kwalificatie polsstokhoogspringen (Vloon en Koppelaar)

16.45 uur: Kwalificatiegroep B discuswerpen mannen

17.05 uur: Halve finales 400 meter horden mannen

17.45 uur: Halve finales 100 meter mannen (Burnet)

18.15 uur: Halve finales 800 meter vrouwen

18.25 uur: Finale kogelslingeren vrouwen

19.00 uur: Series 4x400 meter gemengd

19.40 uur: Finale verspringen mannen

20.10 uur: Finale 10.000 meter vrouwen (Hassan en Krumins)

21.15 uur: Finale 100 meter mannen (mogelijk Burnet)

22.30 uur: Finale 50 kilometer snelwandelen mannen

22.30 uur: Finale 50 kilometer snelwandelen vrouwen