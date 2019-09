Taymir Burnet heeft zich vrijdag overtuigend geplaatst voor de series van de 100 meter op de WK atletiek in Doha. De sprinter, die als eerste Nederlander in actie kwam op het toernooi, was veruit de snelste van zijn heat in de voorrondes.

De 26-jarige Burnet klokte 10,23, terwijl hij niet eens voluit ging in het gekoelde Khalifa International Stadium. Zijn persoonlijk record staat op 10,12.

De geboren Curaçaoër haalde de WK-limiet niet op de 100 meter, maar mocht toch deelnemen. Voorwaarde was dat hij eerst een voorronde moest lopen en die overleefde hij dus met gemak. De series worden later op vrijdag al gelopen en zaterdag zijn de halve finales en de finale.

Burnet komt in Doha ook in actie op de 200 meter en de 4x100 meter estafette. Hij is een belangrijke troef in het estafetteteam, dat dit jaar het Nederlands record aanscherpte tot 37,99.

Churandy Martina is de meeste ervaren kracht in het team, maar hij wist zich niet te plaatsten voor de 100 meter.

Tevredenheid bij Taymir Burnet na zijn race. (Foto: Pro Shots)

Nog twee Nederlanders in actie op eerste dag

Naast Burnet komen op de openingsdag van de WK nog twee Nederlanders in actie. Killiana Heymans maakt in de kwalificaties van het polsstokhoogspringen haar debuut op een groot toernooi. De 22-jarige Nederlands kampioene zal haar persoonlijk record (4,51 meter) moeten verbeteren om kans te maken op een plek in de finale op zondag.

Nick Smidt loopt vrijdag de 400 meter horden. De 22-jarige WK-debutant pakte eerder dit jaar zilver op de EK onder 23 in het Zweedse Gävle.

De WK in Doha duurt tot en met zondag 6 oktober en in totaal doen er 29 Nederlanders mee. Doelstelling van de Atletiekunie is drie medailles.