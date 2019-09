Arantxa Rus is maandag voor het eerst in ruim een jaar teruggekeerd in de top honderd van de wereldranglijst. De Nederlandse is gestegen van de 102e naar de 97e plaats.

De vorige keer dat de 28-jarige Rus tot de top honderd van de WTA-ranking behoorde was in juni 2018 toen ze honderdste stond. De beste ranking ooit van de Westlandse was de 61e plaats in 2012, het jaar dat ze de vierde ronde haalde op Roland Garros en de derde ronde op Wimbledon.

Rus dankt haar terugkeer in de top honderd aan toernooizeges deze maand op ITF-niveau in Marbella en Santa Margherita di Pula. Afgelopen week speelde ze niet, maar speelsters boven haar raakten punten kwijt.

Met haar 97e plaats is Rus de tweede Nederlandse achter Kiki Bertens. De 27-jarige Bertens blijft de nummer acht van de ranking, ondanks haar vroege uitschakeling afgelopen week in Osaka.

Deze week speelt Bertens op het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan. Ze hoopt eind oktober nog bij de beste acht van de wereld te staan, want dan mag ze deelnemen aan de WTA Finals in het Chinese Shenzhen.

Top 10 WTA-ranking 1. Ashleigh Barty (Australië) - 6.446 punten

2. Karolina Pliskova (Tsjechië) - 6.125 punten

3. Elina Svitolina (Oekraïne) - 5.160 punten

4. Naomi Osaka (Japan) - 5.011 punten

5. Bianca Andreescu (Canada) - 4.835 punten

6. Simona Halep (Roemenië) - 4.803 punten

7. Petra Kvitova (Tsjechië) - 4.326 punten

8. Kiki Bertens (Nederland) - 4.225 punten

9. Serena Williams (VS) - 3.935 punten

10. Belinda Bencic (Zwitserland) - 3.738 punten

Haase zakt naar 162e plaats

Bij de mannen is Robin Haase nog altijd de beste Nederlander. Hij zakte maandag een plaatsje naar de 157e plek. Tallon Griekspoor staat 162e.

In de top tien van de ATP-ranking zijn geen wijzigingen. De toppers speelden afgelopen weekend de Laver Cup, waarin Team Europa te sterk was voor een team met tennissers uit de rest van de wereld. Er waren daarbij geen punten te verdienen voor de wereldranglijst.

Novak Djokovic, die niet meedeed aan de Laver Cup, staat eerste. De Serviër wordt gevolgd door Rafael Nadal (2), Roger Federer (3), Daniil Medvedev (4) en Dominic Thiem (5).