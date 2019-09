Fortuna Sittard-speler Mark Diemers vindt dat Riechedly Bazoer zaterdag rood had moeten krijgen tijdens het Eredivisie-duel in de GelreDome. De middenvelder van Vitesse tikte hem met zijn noppen in het gezicht en Diemers vermoedt dat dat expres gebeurde.

"Ik had het gevoel dat hij mij met opzet tegen mijn hoofd schopte", zei Diemers na het duel, dat Fortuna met 4-2 verloor, voor de camera van FOX Sports.

Het incident gebeurde in de eerste helft, toen beide spelers na een duel op de grond lagen. Diemers reageerde door Bazoer een duw te geven en dat kwam hem op een gele kaart te staan. De actie van de zesvoudig Oranje-international werd niet bestraft door scheidsrechter Joey Kooij.

"Iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik niet snel een duw of een schop geef, maar ik dacht echt dat dit met opzet was", vervolgde Diemers. "Daarom duwde ik Bazoer."

Het duel met Fortuna was de zogeheten Airborne-wedstrijden en dus waren veteranen aanwezig in GelreDome. (Pro Shots)

'Hij raakt hem heel zachtjes'

In de rust had Diemers nog even contact met de arbiter over het incident. "De scheidsrechter kwam naar me toe en zei dat Bazoer geel had moeten krijgen. Maar nu ik het terugzie, denk ik dat rood op zijn plaats was geweest."

"Ik wil Bazoer niets aannaaien, zo ben ik niet. Ik vind Bazoer ook niet de speler om dit met opzet te doen, maar feit is dat hij mij met zijn noppen in mijn nek en gezicht raakte."

Vitesse-trainer Leonid Slutsky liet zich na afloop ook uit over het incident en hij was het niet eens met Diemers. "Ik zie Bazoer geen vreemde beweging maken", aldus Slutsky. "Hij raakt hem heel zachtjes, het stelt niet veel voor. Spelen we een sport voor mannen of voor vrouwen?"

Fortuna leek lange tijd op weg naar een zege in Arnhem, mede door een goal en een assist van Diemers. In de laatste tien minuten scoorde Bryan Linssen twee keer met het hoofd voor Vitesse en bepaalde Matús Bero de eindstand op 4-2.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie