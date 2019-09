Trainer Frank de Boer heeft met Atlanta zaterdagavond United San José Earthquakes verslagen in de MLS, hoewel spits Josef Martínez voor het eerst sinds 19 mei niet tot scoren kwam. De regerend kampioen won voor eigen publiek met 3-1.

De 26-jarige Martínez was liefst vijftien wedstrijden op rij trefzeker en dat is een record in de MLS. Lionel Messi kwam bij FC Barcelona wel ooit tot een langere reeks van 21 duels met minimaal één goal.

Tegen San José Earthquakes werden de goals voor Atlanta gemaakt door Justin Meram, Emerson Hyndman en Gonzalo Nicolás Martínez. De treffer van de bezoekers was een eigen doelpunt van Atlanta-keeper Brad Guzan.

Overigens speelde San José bijna een uur met een man minder, na twee keer geel en dus rood voor Cristian Espinoza. Desondanks was het in de negentigste minuut nog 1-1, waarna Atlanta alsnog twee keer scoorde.

Martínez was op dat moment al gewisseld. De Venezolaan werd elf minuten voor tijd geblesseerd van het veld gedragen. Bij San José viel Danny Hoesen in de 61e minuut in.

Josef Martínez werd zaterdag geblesseerd van het veld gedragen. (Foto: Pro Shots)

Atlanta is al zeker van play-offs

Mede door de zege van zaterdag in het Mercedes-Benz Stadium staat De Boer met Atlanta op de tweede plek in de Eastern Conference. De achterstand op NYC FC, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft, bedraagt drie punten.

Atlanta is al zeker van een plek in de play-offs van de MLS, die op 19 oktober van start gaan. De finale is op 10 november. Vorig jaar was Atlanta in de eindstrijd met 2-0 te sterk voor Portland Timbers en pakte zo voor het eerst in de clubhistorie de titel. Martínez was in de finale verantwoordelijk voor de openingstreffer.