De Nederlandse volleybalsters hebben zondag bij de World Cup in Japan een eenvoudige zege geboekt op Kameroen. Oranje versloeg de Afrikaanse vrouwen met 3-0 (25-15, 25-14, 25-18).

Door de overwinning staat Nederland derde in de stand om de wereldbeker, met dertien punten uit zes wedstrijden. De Verenigde Staten en China hebben twee punten meer en bovendien een wedstrijd minder gespeeld.

In totaal doen twaalf landen mee aan de World Cup en alle landen spelen een keer tegen elkaar. Oranje verloor al van Servië en de Verenigde Staten en boekte zeges op Kenia, Brazilië en Argentinië. Maandag speelt de ploeg van bondscoach Jamie Morrison tegen Zuid-Korea.

Nederland kan bij de wereldbeker geen ticket verdienen voor de Olympisch Spelen volgend jaar in Tokio. Het toernooi is een opwarmer voor het olympisch kwalificatietoernooi dat in januari op het programma staat. Op de Spelen drie jaar geleden in Rio de Janeiro eindigde Oranje als vierde.

Kirsten Knip, in het oranje shirt, was tegen Kameroen de libero van Nederland. (Foto: Pro Shots)

'We hebben goed gekeken naar de fouten'

Zondag tegen Kameroen, dat zeventiende staat op de wereldranglijst, was Nederland zoals verwacht vanaf het begin de de sterkere ploeg. Celeste Plak was met zeventien punten topscorer van Nederland, de nummer zeven van de mondiale ranking. Juliët Lohuis was goed voor vijftien punten.

"We hebben goed gekeken naar de fouten in de verloren duels tegen Servië en Amerika en daar leerpunten uitgehaald", zei Plak kort na de wedstrijd in Toyama. "Morgen moeten we er staan tegen Korea, dat is een lastige tegenstander."