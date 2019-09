Candy Jacobs heeft zaterdag de finale bereikt van de WK skateboarden in São Paulo en daarmee is ze een stap dichter bij een olympisch ticket voor de Spelen volgend jaar in Tokio.

De 29-jarige Jacobs werd in de halve eindstrijd op de discipline street beoordeeld met een score van 16,7 en dat was goed voor de zesde plaats. De eerste acht gingen door naar de finale, die zondag wordt afgewerkt.

De finaleplaats van de Limburgse is geen verrassing, omdat ze zesde staat op de wereldranglijst van street en daarmee tot de wereldtop behoort bij het skateboarden, dat in Tokio voor het eerst op de olympische agenda staat. Street en park zijn de twee disciplines die worden afgewerkt in Tokio.

Met haar finaleplaats pakte Jacobs veel punten voor de wereldranglijst en aan de hand daarvan wordt bepaald wie een olympisch ticket krijgen.

Vijftienjarige Oldenbeuving mist finale

Jacobs was niet de enige Nederlandse die zaterdag in São Paulo in actie kwam. De pas vijftienjarige Keet Oldenbeuving werd met een score van 12,2 dertiende en greep daarmee naast een finaleplaats. Ook Roos Zwetsloot (tiende met 14,4) haalde de eindstrijd niet.

Bij de mannen kwalificeerde Nederlands kampioen Douwe Macaré zich als 13e van de 101 deelnemers voor de kwartfinales en daarin werd hij uitgeschakeld.