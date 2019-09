Joël Veltman wil na een reeks seizoenen waarin Ajax veroordeeld was tot een inhaalrace in de strijd om de titel eindelijk eens aan het begin van het seizoen aan de leiding gaan in de Eredivisie. De verdediger speelt zondag met de Amsterdammers de topper in Eindhoven tegen PSV en de winnaar slaat een gat van drie punten.

"In vergelijking met voorgaande jaren is het al winst dat we nu op doelsaldo koploper zijn. Ajax staat bekend om zijn inhaalraces, maar laten we dat dit jaar een keer anders doen", aldus Veltman, die weet dat Ajax lang niet gewonnen heeft in het Philips Stadion.

"Ik denk dat de laatste keer in 2016 (0-2, red.) was. Volgens mij maakte Anwar El Ghazi de tweede goal, maar het zegt genoeg dat ik er zo lang over na moet denken."

In 2017 won PSV met 1-0 en de laatste twee jaargangen werd het zelfs 3-0 voor de Eindhovense club. Bij die laatste twee zeges was Luuk de Jong doelpuntenmaker en uitblinker en Veltman is blij dat de spits er door zijn transfer naar Sevilla zondag niet meer bij zal zijn.

"Luuk is ongelooflijk balvast en was enorm bepalend in het spel van PSV. Nu spelen ze anders. Ik denk dat het meer over de grond zal gaan en ze gebruik willen maken van de snelheid in de voorhoede. Misschien kun je het een beetje vergelijken met de voorhoede van Lille dinsdag. Daar waren er ook een paar op de brommer."

'Een voordeeltje ten opzichte van PSV'

Ajax won het Champions League-duel met Lille met 3-0, terwijl PSV donderdagavond nog in actie komt in de Europa League tegen Sporting CP. "Wij hebben twee dagen meer rust", beseft Veltman. "Dat is een voordeeltje, maar als PSV wint van Sporting blijven ze in een flow en zullen ze het minder voelen."

Ajax kan door de klinkende overwinning op Lille in ieder geval met een goed gevoel toewerken naar de topper. Veltman speelde in dat duel weer centraal achterin naast Daley Blind, hoewel hij ook geregeld als rechtsback wordt gebruikt door trainer Erik ten Hag.

"In de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV speelde ik op rechts, maar mijn voorkeur is centraal achterin. Daar voel ik me prettiger, dus ik hoop dat ik zondag ook in het centrum speel. Maar het is aan de trainer en als speler is het ook wel fijn om multi-inzetbaar te zijn."

De topper tussen PSV en Ajax begint zondag om 16.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.