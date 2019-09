Ajax begon dinsdagavond met een ruime thuiszege op Lille (3-0) aan het Champions League-seizoen en toch was het niet een van de doelpuntenmakers, maar keeper André Onana die verkozen werd tot man van de wedstrijd. De Kameroener hield met een paar fraaie reddingen zijn doel schoon, al blijft hij bescheiden.

"Ik doe gewoon mijn werk. Natuurlijk is het belangrijk voor me dat we geen goal tegen hebben gekregen, maar het zegt ook veel over onze verdedigers. We moeten zo doorgaan en ik ook. Het was een fantastische avond voor me, maar tegen PSV wil ik weer zo goed zijn", aldus Onana, die daarmee alvast vooruitblikt op de Eredivisie-topper van zondag in Eindhoven.

Opvallend is dat de 23-jarige Onana, die sinds de zomer van 2016 eerste doelman is van Ajax, al zijn wedstrijden verloor in Eindhoven. De afgelopen twee seizoenen won PSV met 3-0 en in de jaargang 2016/2017 werd het 1-0 voor de Eindhovenaren.

"Ik hoorde al dat we ruim drie jaar niet hebben gewonnen bij PSV. Het is ook een goede ploeg. Ik verwacht veel van ze, maar ik weet ook dat wij beter zijn. We zijn er klaar voor."

'Ik dacht even niet na'

Misschien is Ajax er zondag ook wel meer klaar voor dan PSV, omdat de Amsterdammers twee dagen meer rust hebben. De ploeg van trainer Mark van Bommel speelt donderdagavond nog thuis in de Europa League tegen Sporting CP. "Ik zie dat niet als een voordeel", zegt Onana."Het zijn allemaal professionals bij PSV en die weten hoe het is om om de paar dagen te spelen."

Overigens vindt Onana dat hij zelf dinsdagavond tegen Lille niet de hele wedstrijd even professioneel was. De keeper doelt daarmee op het moment vlak voor rust toen er een opstootje was tussen Nicolás Tagliafico en Renato Sanches.

"Ik zag dat Nico naar de grond ging en rende uit mijn doel om Sanches, bij wijze van spreken, te vermoorden. Ik dacht even niet na en dan doe je zoiets. Het was fout, dat besef ik. Maar het kost me wel een gele kaart. Zondag mag dat niet gebeuren."

PSV tegen Ajax begint zondag om 16.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van arbiter Danny Makkelie. Bij het Europa League-duel tussen PSV en Sporting CP is de aftrap donderdag om 18.55 uur.