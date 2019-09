Ajax begint dinsdagavond met Sergiño Dest en David Neres in de basis aan de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC. Klaas-Jan Huntelaar zit op de bank in de Johan Cruijff ArenA.

De achttienjarige Dest keek zaterdag nog toe tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen sc Heerenveen (4-1-winst). Joël Veltman was toen de rechtsback. Tegen Lille schuift de 27-jarige Veltman door naar het centrum en dat gaat ten koste van Perr Schuurs. Daley Blind en Nicolás Tagliafico zijn de andere verdedigers in de basis.

Op het middenveld is er opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Quincy Promes. Edson Álvarez en Lisandro Martínez completeren de middenlinie van de ploeg van Ten Hag.

In de spits kiest Ten Hag voor Dusan Tadic, waardoor Huntelaar buiten de basis valt. Hakim Ziyech en David Neres beginnen voorin op de vleugels. Tegen Heerenveen werd Neres nog gespaard.

Duel onder leiding van Jovanovic

Het duel met Lille is de eerste wedstrijd van Ajax dit seizoen in het hoofdtoernooi van de Champions League. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 21.00 uur en het duel staat onder leiding van de Servische scheidsrechter Srdjan Jovanovic.

Bij andere wedstrijd in groep H, Chelsea-Valencia, wordt tegelijkertijd afgetrapt op Stamford Bridge.

Voor Lille wordt het de eerste Champions League-wedstrijd sinds 2012. De Franse club, die vorig seizoen als tweede eindigde in de Ligue 1, slaagde er nooit in te overwinteren in het miljoenenbal. Ajax kwam vorig seizoen tot de halve finales.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Promes, Martínez; Ziyech, Tadic, Neres.

Opstelling Lille: Maignan; Çelik, Fonte, Gabriel Dos Santos, Bradaric; Santos, André, Soumaré, Bamba; Ikoné, Osimhen.