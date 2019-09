Primoz Roglic benadrukte zondag na zijn eindzege in de Vuelta a España dat hij zijn ploeg Jumbo-Visma dankbaar is. De Sloveen proostte tijdens de slotetappe, die gewonnen werd door sprinter Fabio Jakobsen, al op de overwinning en kwam samen met zijn teamgenoten over de streep in Madrid.

"Ik ben trots op de ploeg. Iedereen heeft 110 procent gegeven en dat gaf mij extra motivatie om er volledig voor te gaan", zei Roglic kort na de finish in de straten van de Spaanse hoofdstad.

Nadat Roglic zaterdag in de laatste bergrit standhield was al zo goed als zeker dat hij de Ronde van Spanje ging winnen. De 29-jarige kopman van Jumbo-Visma veroverde halverwege de Vuelta de rode trui door in de tijdrit te zegevieren en gaf zijn leidende positie niet meer uit handen.

"Het waren drie zware en lastige weken met veel ups en downs. De vele valpartijen en tegenslagen maakten het ook mentaal moeilijk", keek Roglic terug. Vrijdag ging hij nog onderuit in de negentiende etappe, maar hij knokte zich terug en behield overtuigend het rood.

"We moesten elke dag op onze hoede zijn. We hebben als ploeg veerkracht en weerbaarheid getoond. Nu is het tijd om te genieten."

Primoz Roglic kwam met zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma over de streep in Madrid. (Foto: Pro Shots)

'Ik ben ongelooflijk blij'

De eindoverwinning in de Vuelta is eerste zege van Roglic in een grote ronde. Op het podium stonden ook de 39-jarige Spanjaard Alejandro Valverde, die tweede werd op 2.33, en Roglic' landgenoot Tadej Pogacar (op 2.55).

"Dit is niet alleen mijn grootste zege, maar ook de grootste zege voor het Sloveense wielrennen", zei Roglic. "Ik ben ongelooflijk blij."

Ook Jumbo-Visma was niet eerder de sterkste in een grote ronde. De Rabobank-ploeg, die een van de voorgangers is van Jumbo-Visma, won met de Rus Denis Menchov wel al de Vuelta in 2007 en de Giro d'Italia in 2009.