Golfster Anne van Dam heeft zondag met Team Europa ten koste van Team USA de Solheim Cup veroverd. De Europese vrouwen waren na drie dagen op het Schotse Gleneagles nipt de sterkste: 14,5-13,5.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat Europa zegeviert op het evenement, dat om de twee jaar gehouden wordt. De eerste editie was in 1990.

Europa heeft de wedstrijd, die de vrouwelijke tegenhanger is van de Ryder Cup, nu zes keer gewonnen en de Verenigde Staten tien keer.

De 23-jarige Van Dam is de tweede Nederlandse ooit die Europa mocht vertegenwoordigen bij de Solheim Cup. Christel Boeljon was in 2011 de eerste en ook dat jaar wonnen de Europese vrouwen.

Anne van Dam is de tweede Nederlandse ooit die de Solheim Cup wint. (Foto: Pro Shots)

Pettersen bezorgt Europa beslissend punt

Voor Van Dam begon het driedaagse toernooi vrijdag aan de zijde van Suzann Pettersen. Ze won met de Noorse in de fourballs (speelsters slaan ieder met eigen bal), maar in de dagen daarna ging het minder goed.

Van Dam verloor zaterdag in fourballs en ook in de foursomes (speelsters slaan om en om dezelfde bal) en de singles was er een nederlaag voor de Arnhemse.

Aan het begin van de zondag was de stand 8-8. Het werd een spannende slotdag, waarop Pettersen op 13,5-13,5 koel bleef bij de beslissende put en Europa zo na zes jaar weer de eindzege bezorgde.

Vreugde bij Suzann Pettersen na haar beslissende put. (Foto: Pro Shots)