Primoz Roglic heeft zondagavond de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De Sloveen kwam in de afsluitende rit naar Madrid, die werd gewonnen door de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen, zoals verwacht niet in de problemen en bezorgde Jumbo-Visma zo de eerste eindoverwinning ooit in een grote ronde.

Voor Jakobsen is het zijn tweede etappezege van deze Vuelta. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step was in de laatste meters in de straten van de Spaanse hoofdstad net iets sneller dan de Ier Sam Bennett en de Pool Szymon Sajnok.

De 21e etappe werd grotendeels in wandeltempo afgelegd door de straten van Madrid, terwijl de zes overgebleven renners van Jumbo-Visma - Steven Kruijswijk en Tony Martin hebben de ronde al verlaten - al tijdens de koers poseerden voor de foto's. Roglic proostte op de fiets bovendien al op de eindzege.

Nadat Roglic zaterdag in de laatste bergrit standhield was al zo goed als zeker dat hij de Ronde van Spanje ging winnen. De 29-jarige kopman van Jumbo-Visma veroverde halverwege de Vuelta de rode trui door in de tijdrit te zegevieren en gaf zijn leidende positie niet meer uit handen.

Het is de eerste eindoverwinning in een grote ronde van Roglic, die tijdens deze Vuelta zijn contract bij Jumbo-Visma verlengde tot eind 2023.

Nederlands kampioen Fabio Jakobsen klopte Sam Bennett in de sprint. (Foto: Getty Images)

Jakobsen opvolger van Blijlevens

Voor Jumbo-Visma is het de 47e zege in een extreem succesvol jaar en zoals gezegd de eerste eindoverwinning ooit van de Nederlandse formatie in een grote ronde. De Rabobank-ploeg, die een van de voorgangers is van Jumbo-Visma, won met de Rus Denis Menchov wel al de Vuelta in 2007 en de Giro d'Italia in 2009.

Op het podium van de Vuelta van 2019 staat naast Roglic de 39-jarige Spanjaard Alejandro Valverde op de tweede plaats (op 2.33) en de Sloveen Tadej Pogacar (op 2.55).

De twintigjarige Pogacar is de eerste renner onder de 21 op een podium van een grote ronde sinds de Italiaan Gianbattista Barronchelli in de Giro van 1974. Wilco Kelderman is op de zevende plaats de beste Nederlander in het eindklassement.

Jakobsen gaat door zijn succesvolle sprint in Madrid de boeken in als de eerste Nederlander die deze eeuw de slotrit van de Vuelta wint. De renner uit Heukelum, die ook al de snelste was in de vierde etappe, is met zijn dagsucces op de laatste dag de opvolger van Jeroen Blijlevens in 1999.

Primoz Roglic kwam met zijn ploeggenoten over de streep in Madrid. (Foto: Getty Images)

Peloton legt negen rondes af door Madrid

Het had er al alle schijn van dat de 106 kilometer lange slotetappe zondag zou eindigen in een sprint. De rit eindigde met een 5,8 kilometer lange ronde door Madrid, die negen keer moest worden afgelegd, en het vlakke parcours was ideaal voor de sprinters.

Toch waren er nog wat renners die in de aanval gingen. De Colombiaan Daniel Felipe Martinez en de Spanjaard Diego Rubio wisten een gat te slaan en reden een aantal rondes op een seconde of dertig van het peloton.

In de voorlaatste ronde werden Martinez en Rubio ingerekend, waarna de sprinters zich konden klaarmaken voor een massaspurt. In die sprint ging Jakobsen door het midden aan.

Bennett kwam in de laatste meters dichtbij, maar hij kon niet voorkomen dat de 22-jarige Nederlander zijn tweede ritzege boekte in zijn eerste grote ronde. Kort daarna kwamen Roglic en zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma juichend over streep, omdat de eindzege eindelijk een feit was.