Williams heeft ook de komende jaren de beschikking over motoren van Mercedes. Het Britse Formule 1-team heeft het contract met de Duitse fabrikant verlengd tot eind 2025.

Mercedes is al sinds 2014 leverancier van Williams en het vorige contract zou eind volgend jaar aflopen.

In de beginjaren van de samenwerking had Williams nog aardig wat succes met Mercedes-motoren. De renstal eindigde twee keer als derde in de strijd om de constructeurstitel en coureurs Valtteri Bottas en Felipe Massa haalden meermaals het podium.

In recente seizoenen gaat het minder goed met Williams, dat in de vorige eeuw goed was voor zeven wereldkampioenen. Het team rijdt al jaren in de achterhoede en pakte vorig seizoen met de Canadees Lance Stroll en de Rus Sergey Sirotkin als coureurs maar zeven punten.

'Mercedes is een van de succesvolste leveranciers'

Dit jaar staat de teller met de Brit George Russell en de Pool Robert Kubica als rijders pas op één punt. Toch zegt Williams zeer tevreden te zijn over de Mercedes-motoren.

"We hebben de afgelopen zes jaar een prachtige samenwerking met Mercedes opgebouwd en zijn verheugd nog langer met hen samen te werken", zei teambaas Claire Williams vrijdag bij de bekendmaking van de contractverlenging. "Mercedes is een van de meest succesvolle motorenleveranciers en wij geloven erin dat ze ook in de toekomst een competitief pakket zullen leveren."

Russell en Kubica kunnen over negen dagen weer op punten jagen, want dan staat de Grand Prix van Singapore op het programma. De race op het Marina Bay Street Circuit op zondag 22 september begint om 14.10 uur (Nederlandse tijd).