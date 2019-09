De Nederlandse clubs hebben in de zomerse transferperiode voor een recordbedrag van 357 miljoen euro aan spelers verkocht. Dat is goed voor de zevende plaats op de mondiale ranglijst die vrijdag door de FIFA gepubliceerd is. Frankrijk voert de rangschikking aan met 790 miljoen euro aan transferinkomsten.

Het Nederlandse recordbedrag van 357 miljoen euro is vooral te danken aan de transfers van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, die voor ieder 75 miljoen euro van Ajax naar respectievelijk FC Barcelona en Juventus gingen.

Behalve Frankrijk staan Spanje (726 miljoen euro), Engeland (725 miljoen euro), Portugal (514 miljoen euro), Duitsland (407 miljoen euro) en Italië (400 miljoen euro) boven Nederland. De hoge positie van Portugal is mede het gevolg van de transfer van João Félix, die door Benfica voor 126 miljoen euro aan Atlético Madrid verkocht werd.

De negentienjarige Portugees is ook de duurste speler van de in totaal 8.935 voetballers die deze zomer een transfer maakten. Dat aantal is goed voor een stijging van 4,8 procent ten opzichte van 2018. Overigens werd bij liefst 81,9 procent van de overgangen geen transfersom betaald.

Hoogste totaal aan transferinkomsten 1. Frankrijk - 790 miljoen euro

2. Spanje - 726 miljoen euro

3. Engeland - 725 miljoen euro

4. Portugal - 514 miljoen euro

5. Duitsland - 407 miljoen euro

6. Italië - 400 miljoen euro

7. Nederland - 357 miljoen euro

João Félix is met 126 miljoen euro de duurste speler van deze zomer. (Foto: Pro Shots)

Nederlandse clubs gaven 104 miljoen euro uit

Op de lijst met transferuitgaven staat Nederland een stuk lager. De Nederlandse clubs spendeerden in totaal 104 miljoen euro en dat is goed voor de negende plaats. Naast de toplanden gaven ook Portugal (138 miljoen euro), België (150 miljoen euro) en Rusland (210 miljoen euro) meer uit aan transfers.

De 104 miljoen van Nederland is vooral te danken aan Ajax, dat 58 miljoen euro besteedde aan spelers als Quincy Promes (15,7 miljoen euro), Edson Álvarez (15 miljoen euro) en Razvan Marin (12,5 miljoen euro).

Engeland voert de lijst met transferuitgaven aan met ruim 1,2 miljard euro, al is dat 7,5 procent minder dan vorig jaar. Ook in Spanje werd meer dan een miljard uitgegeven, met Real Madrid als grootste koper. De Madrilenen spendeerden 308 miljoen euro en dat is het meest van alle clubs ter wereld.