The Ocean Race komt in 2022 opnieuw naar Den Haag. De haven van Scheveningen is de start- en finishlocatie van een van de etappes van de fameuze zeilrace.

De Haagse wethouder Richard de Mos laat woensdag via Twitter weten dat de onderhandelingen rond zijn en dat hij blij is met de komst van The Ocean Race. "Voor de derde keer deelnemen aan deze race past bij onze ambitie om de zeilhotspot van Noordwest-Europa te zijn."

Eerder werd al bekend dat de race start in de Spaanse stad Alicante. Het evenement doet ook het Deense Aarhus aan. De locaties van de andere etappes worden in de komende weken bekendgemaakt.

Zeilster Carolijn Brouwer behaalde in 2018 met haar team Dongfeng Race Team de eindzege in de etappe naar Den Haag. Ze is blij dat de race terugkomt naar de stad.

"Het was een geweldige ervaring om onze winst in de race te kunnen delen met zo veel vrienden, familie en fans. Ik kijk ernaar uit om opnieuw mee te doen als de race in Den Haag is", aldus Brouwer.

Den Haag werd ook bij de editie van 2014/2015 opgenomen in het schema. De finish van de etappe van vorig jaar trok 335.000 mensen naar de stad.