Bianca Andreescu was uiteraard dolgelukkig met haar zege zaterdag in de US Open-finale tegen Serena Williams, al beseft ze dat het publiek in het Arthur Ashe Stadium liever de 37-jarige Amerikaanse had zien winnen.

"Sorry, het spijt me", aldus de negentienjarige Andreescu bij de prijsuitreiking. "Ik weet dat jullie Serena liever als winnares hadden gehad. Maar ik ben ongelooflijk blij dat ik gewonnen heb."

Met de overtuigende zege van de Canadese in twee sets (6-3 en 7-5) was de sensatie compleet in New York. Andreescu, die haar eerste US Open speelde, maakte indruk en had het alleen in de tweede set lastig met Williams.

In die set liet de debutante bij 5-1 een matchpoint onbenut, waarna Williams zich onder luid gejuich van het publiek terugknokte tot 5-5. De umpire moest de fans zelfs meermaals tot rust manen. "Ik moest ook een beetje van jullie winnen", zei Andreescu tegen het publiek. "Ik ben er trots op dat dat gelukt is."

Bianca Andreescu en Serena Williams bij de prijsuitreiking. (Foto: Pro Shots)

'Ik was nerveus voor de wedstrijd'

Opmerkelijk was dat Andreescu, die vorig jaar in de eerste ronde van de kwalificatie werd uitgeschakeld op de US Open, amper zenuwen toonde in verreweg de belangrijkste wedstrijd tot nu toe in haar carrière. Ze brak Williams in de eerste game en stond de hele partij op voorsprong.

"Voor de wedstrijd was ik nerveus", vertelde de tiener, die nog niet geboren was toen Williams in 1999 haar eerste US Open-titel pakte.

"Maar ik wist goed om te gaan met de zenuwen en toen ik in de eerste set met 4-2 voor kwam, geloofde ik voor het eerst in winst. Ik heb daarna goed tennis laten zien. Wat ik in me heb, kwam eruit en dat was genoeg voor winst."

Andreescu lag na haar zege juichend op de baan. (Foto: Pro Shots)

Teller Williams blijft weer steken op 24 titels

Door haar US Open-titel maakt Andreescu een flinke sprong op de wereldranglijst. Ze gaat van plek vijftien naar plek vijf en dat is drie plaatsen hoger dan Kiki Bertens. Serena Williams staat op de ranglijst, die maandag uitkomt, op de achtste plek.

Voor Williams was de US Open-finale haar vierde verloren eindstrijd op rij op een Grand Slam-toernooi. Ze blijft op 23 Grand Slam-titels staan en slaagde er opnieuw niet in het record (24) van de Australische Margaret Court te evenaren.