Epke Zonderland moet de WK turnen volgende maand in Stuttgart mogelijk laten schieten. De regerend wereldkampioen op rek heeft weer last van zijn bijholtes en twijfelt over deelname.

"Het is een drukkende pijn op mijn voorhoofd en rondom mijn neus", zei Zonderland zaterdag tegen de NOS. "Ik heb de hele zomer niet lekker kunnen trainen."

De 33-jarige Fries heeft vaker last gehad van zijn bijholtes en werd er in 2015 aan geopereerd. In de aanloop naar de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar hij door een val geen medaille pakte, keerde de kwaal terug en nu heeft hij dus weer klachten.

Door de problemen is de voorbereiding van Zonderland op de WK verre van optimaal. "Normaal gesproken is het omstreeks deze periode de puntjes op de i zetten. Dat is nu niet zo."

In 2013 veroverde Zonderland in Antwerpen zijn tweede wereldtitel. (Foto: Pro Shots)

Zonderland bij interland in tweede ploeg

Ondanks de problemen kwam Zonderland zaterdag wel in actie tijdens een interland in Heerenveen tegen België, Spanje, Frankrijk en Turkije. Op brug werd hij derde met 14,400 punten en op rek eindigde hij als vierde met 13,900 punten.

Vanwege zijn fysieke klachten deed Zonderland mee bij de tweede Nederlandse ploeg. Bart Deurloo, Rick Jacobs, Bram Louwije, Frank Rijken en Casimir Schmidt vormden de eerste ploeg en zij werden tweede achter Turkije.

De WK turnen wordt van 4 tot en met 13 oktober gehouden in Stuttgart. Als Zonderland meedoet, kan hij voor de vierde keer wereldkampioen worden, na 2012, 2013 en 2018. Volgend jaar zomer zal Zonderland, olympisch kampioen in 2012, in Tokio voor het laatst actief zijn Spelen.