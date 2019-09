Bondscoach Ronald Koeman is lovend over het Nederlands elftal na de fraaie 2-4-zege vrijdag in het EK-kwalificatieduel met Duitsland. De bondscoach vindt dat er weinig af te dingen valt op de overwinning die Oranje een stap dichter bij het EK brengt.

"De veerkracht van dit Oranje is geweldig", zei Koeman kort na het laatste fluitsignaal tegenover de NOS. "De ploeg die er het meest aan heeft gedaan om te winnen, heeft ook daadwerkelijk gewonnen. Duitsland speelde te afwachtend."

De bondscoach erkende wel dat de Duitsers voor rust beter waren in het Volksparkstadion in Hamburg. Door een goal van Serge Gnabry stond de thuisploeg halverwege met 1-0 voor, terwijl Oranje amper een kans gehad had.

"Het veld was niet goed, dan kun je wat minder snel de mensen zoeken tussen de linies. We konden niet gevaarlijk worden."

Frenkie de Jong maakte zijn eerste interlandgoal. (Foto: Pro Shots)

'De wissels pakten goed uit'

Door treffers van Frenkie de Jong, debutant Donyell Malen, Georginio Wijnaldum en een eigen goal van de Duitse verdediger Jonathan Tah kwam in de tweede helft de ommekeer voor Oranje. Tussendoor benutte Toni Kroos een strafschop.

"De wissels pakten goed uit", vond Koeman, die vlak voor de 1-1 Davy Pröpper en Malen bracht voor Marten de Roon en Denzel Dumfries. "We bouwden het beter op en de Duitsers konden het niet meer belopen."

Dankzij de zege heeft Oranje na twee kwalificatiewedstrijden zes punten, al staat de ploeg van Koeman daarmee nog wel derde in groep C. Duitsland heeft drie punten meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Noord-Ierland, dat eveneens één duel meer heeft gespeeld, gaat aan kop met zes punten voorsprong op Nederland.

Maandag komt Oranje opnieuw in actie en dan is Estland in Tallinn de volgende tegenstander. De Esten zijn nog puntloos, nadat vrijdag met 1-2 verloren werd van Wit-Rusland. Duitsland speelt maandag in Belfast tegen Noord-Ierland, dat ook nog twee keer Nederland treft.