Het Nederlands elftal heeft vrijdagavond een knappe zege op Duitsland geboekt in de EK-kwalificatie. Mede door een goal van debutant Donyell Malen en de eerste interlandtreffer van Frenkie de Jong won de ploeg van bondscoach Ronald Koeman met 2-4 in het Volksparkstadion in Hamburg.

Voor rust speelde Oranje nog matig en de 0-1-achterstand halverwege door een goal van Serge Gnabry was dan ook niet onverdiend.

In de tweede helft draaide Nederland de achterstand door de goal van De Jong en een eigen treffer van Jonathan Tah snel om in een 1-2-voorsprong.

Via een benutte strafschop van Toni Kroos - na hands van Matthijs de Ligt - kwam Duitsland terug tot 2-2, maar elf minuten voor tijd zette invaller Malen Nederland weer op voorsprong. Het bleef spannend tot Georginio Wijnaldum uit een counter in blessuretijd de 2-4-eindstand op het scorebord zette. Het is voor het eerst in de historie dat Nederland vier keer gescoord heeft tegen de Duitsers.

Een dolblije Donyell Malen na zijn 2-3 tegen de Duitsers. (Foto: Getty Images)

Oranje nog altijd derde in groep C

Door de overwinning zet Oranje een flinke stap richting het EK 2020, al staat de ploeg van Koeman nog wel derde in groep C.

Duitsland heeft drie punten meer, maar ook een wedstrijd meer gespeeld. Noord-Ierland, dat zelfs twee duels meer heeft gespeeld, gaat aan kop met zes punten voorsprong op Oranje.

Maandag komt Nederland opnieuw in actie en dan is in Tallin Estland de tegenstander. De Esten zijn nog puntloos, nadat vrijdag met 1-2 verloren werd van Wit-Rusland. Duitsland speelt maandag in Belfast tegen Noord-Ierland, dat ook nog twee keer Oranje treft.